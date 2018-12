Non è un fulmine a ciel sereno perché l'interesse dell'Inter per Mesut Ozil risale sin dai tempi del Real Madrid. Per il fantasista di origini tedesche c'è sempre stato un debole da parte della squadra nerazzurra che in diverse occasioni ha provato a inserirsi nelle trattative, sempre fallendo. adesso, però, dall'Inghilterra aprono uno spiraglio: Ozil potrebbe essere un obiettivo sensibile nel mercato di gennaio.

Il punto focale è il rumor che proviene dai tabloid che confermano le acque agitate in casa Arsenal dove Ozil non starebbe certamente godendo di un momento positivo. Il ‘Sun', addirittura scommette che a gennaio il giocatore verrà ceduto a prezzi modici, senza volerci speculare sopra ma solamene con l'obiettivo di cederlo il prima possibile.

Rottura con i Gunners

Il quotidiano inglese non solo annuncia la possibile e prossima cessione del giocatore ma afa anche i conti in tasca all'Arsenal e svela la pretendente numero uno nell'affare. Si tratterebbe proprio dell'Inter che starebbe organizzando addirittura un volo a Londra per sondare di persona la situazione tra il club e il giocare.

Cartellino a ribasso, sotto i 30 milioni

L'obiettivo concreto sarebbe quello di portare Ozil a Milano sin da gennaio sfruttando la parentesi di calciomercato invernale. Il costo dell'operazione non sarebbe nemmeno proibitivo visto che il cartellino si aggira sui 25 milioni di sterline, nemmeno 30 milioni di euro al cambio attuale. Il reale problema su cui discutere – e ovviamente – contrattare sarebbe l'ingaggio.

Un ingaggio da Champions League

Attualmente all'Arsenal Ozil guadagna qualcosa come 10 milioni di euro a stagione, una cifra impossibile per l'Inter che è ancora sotto la stretta morsa del Fair Play Finanziario che controlla a distanza le mosse economiche di Suning. Una cifra del genere per la famiglia Zhang sarebbe improponibile ora, a patto che non si riuscisse a centrare la qualificazione alla seconda fase di Champions League. Che varebbe circa 50 milioni. A quel punto ogni possibilità potrebbe prendere corpo già a gennaio.