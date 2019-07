Radja Nainggolan lascerà l'Inter e questo è certo. Non è certo dove andrà perché per il belga le opzioni sono diverse così come le volontà nel dopo nerazzurro. Antonio Conte lo ha accomodato all'uscita ancor prima di vedere se il belga avesse la voglia e il desiderio di dimostrare di valere lo sforzo economico di un'estate fa, quando arrivò nell'affare che portò Zaniolo a Roma. Così, il centrocampista è finito sul mercato anche se è rimasto – al contrario di Icardi – con il gruppo.

La scelta di Nainggolan, il Cagliari

La prima scelta del giocatore è stata quella di ritornare sui propri passi, a Cagliari, dove tutto iniziò. Una ipotesi che il presidente Giulini ha considerato puro fantacalcio ma sulla quale non ha mai chiuso del tutto la porta: il belga in sardegna servirebbe come il pane e ritornare in un ambiente che conosce e lo conosce al meglio sarebbe stato positivo per tutti.

Perché non c'è trattativa

Il problema – al di là degli ottimi rapporti tra i club – è stato l'accordo sul valore del cartellino per il prestito con diritto o obbligo di riscatto e per l'ingaggio del belga al quale i nerazzurri non avrebbero agevolato i sardi nel pagamento degli emolumenti. Così, tutto si è arenato ancor prima di prendere il volo e si è inserita la Fiorentina di Commisso e Montella che stanno lavorando su una nuova mediana.

Verso Firenze, da Montella

In riva all'Arno, infatti, è appena sbarcato un altro ‘mastino', Kevin Prince Boateng in cerca di riscatto dopo la parentesi azulgrana da gennaio a maggio. L'ex Milan ha già firmato, adesso dovrebbe toccare a Nainggolan, costruendo un'asse di ferro per la spina dorsale della squadra che vedrà ancora Chiesa tra le sue stelle. Proprio per il figlio d'arte Commisso si sta impegnando a dare una Fiorentina ancor più competitiva e solida, sfumando del tutto ipotesi di partenza.

Perché l'Inter punta alla cessione

Il Ninja è stato pagato nell'affare Zaniolo con la Roma un totale di 28 milioni di euro solamente un'estate fa su direttive di Luciano Spalletti. Il centrocampista ha avuto un costo nella prima stagione nerazzurra pari a 18,3 milioni di euro tra ammortamenti e stipendio lordo per cui l'Inter dovrebbe venderlo almeno a 15 milioni di euro ottenendo anche una piccola plusvalenza. La cifra (a titolo definitivo) potrebbe anche abbassarsi a 10 milioni perché i restanti 18 verrebbero colmati dall'assenza di emolumenti. Se invece, come sembra, Nainggolan dovesse andare a Firenze in prestito secco, sempre a 10 milioni, il risparmio sarebbe solo di 8 milioni di euro.