Dopo aver venduto Suso, Piatek e Ricardo Rodriguez, il Milan vuol tornare a fare la voce grossa anche con alcune operazioni in entrata. Piazzato il colpo Saelemaekers, ventenne giocatore esterno prelevato in prestito con obbligo di riscatto dall'Anderlecht, il club rossonero sarebbe tornato alla carica per Antonee Robinson del Wigan. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore Maldini, Boban e Massara avrebbero infatti inviato in Inghilterra una nuova proposta per il terzino americano.

Di fronte alla richiesta di 12 milioni di euro del club inglese, il club rossonero avrebbe rilanciato con un'offerta di prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni. Un'ultima proposta alla quale il Wigan dovrà dare una risposta in tempi brevi, anche per permettere alla società milanese di virare eventualmente sugli altri profili selezionati per trovare l'alternativa ideale di Theo Hernandez.

Le alternative a Robinson

Se dovesse tramontare definitivamente l'affare per Robinson, il Milan tornerebbe a guardare con interesse a Matty Cash, terzino classe '97 del Nottingham Forrest, e ad Aaron Hickey: giovanissimo difensore scozzese (è un classe 2002) attualmente in forza agli Hearts. L'ultima opzione per la fascia sinistra sarebbe invece un ‘cavallo di ritorno': Diego Laxalt, passato dal Milan al Torino soltanto pochi mesi fa.

Tra i giocatori che sono stati invece depennati dalla lista rossonera figura Matias Viña. Nella giornata di oggi è infatti arrivato il ‘no grazie' del Nacional Montevideo, che ha rifiutato anche la seconda proposta milanista di 8 milioni di euro complessivi: un'offerta leggermente più alta della prima inviata in Uruguay dal club di Elliott.