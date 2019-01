Poteva essere un nome nuovo per il Grifone rossoblù e invece non arriverà sotto la Lanterna: Marko Pjaca al Genoa non andrà, almeno a gennaio. Niente da fare per il club rossoblù che ha cercato l’attaccante croato il quale però ha deciso di proseguire la sua avventura a Firenze. Nessuna preclusione nei confronti del Genoa da parte di Pjaca, che però al momento preferisce non spostarsi per trovare continuità di rendimento in viola.

L’obiettivo del giocatore è quello di fare meglio rispetto a quanto offerto finora in maglia viola inserendosi nello scacchiere di Pioli. nemmeno l'arrivo di Muriel, in attacco, ha messo in difficoltà il croato, il cui cartellino è in possesso della Juventus. Non sembra esserci nessuna preclusione da parte di Pjaca nei confronti del Genoa, ma dopo aver trascorso le ultime stagioni disputate tra Juventus, Schalke 04 e Fiorentina, il giocatore preferisce non spostarsi e completare il suo percorso a Firenze.

L'ipotesi di rientro in bianconero. L’ipotesi rossoblù resta però una possibilità visto che potrà essere presa in considerazione a giugno, anche in base a quanto riuscirà a rendere a Firenze dove dovrà sgomitare più del solito con l'inserimento del'ex Sampdoria Muriel. L'ipotesi Genoa è tramontata dopo anche quella juventina, perché Pjaca sembrava vicino a rientrare in casa madre per volontà di Allegri.

Le parole di Pioli. Di certo, dietro la decisione di restare in Viola hanno pesato anche le ultime dichiarazioni distensive di mister Pioli che ha riaperto al trequartista di origini croate "Chi lavora bene e chi è disponibile viene convocato: Marko non ha mai dato segnali diversi da questi. L'unico giocatore che è venuto da me per dirmi di voler andare a giocare da un'altra parte che non fosse Firenze è stato Dragowski e noi lo abbiamo accontentato"