Nell'estate 2016 Juventus e Milan lottarono a lungo per portarlo in Italia. Oggi, a distanza di due anni dal suo arrivo, Marko Pjaca è invece diventato un oggetto misterioso. Le ultime notizie relative al mercato della Fiorentina, parlano infatti di un possibile ritorno a Torino dell'ex giocatore della Dinamo Zagabria: considerato, fino all'arrivo della vecchia signora bianconera, uno dei talenti più puri del calcio europeo.

Secondo "Tuttosport", il club viola potrebbe infatti non esercitare il diritto di riscatto e rispedire al mittente il giocatore. Dopo l'esperienza negativa allo Schalke 04 e il successivo arrivo a Firenze nella scorsa estate, grazie al bonifico di 2 milioni di euro fatto dalla società viola per il prestito, Pjaca non ha infatti convinto la dirigenza toscana: ad oggi molto scettica sul versare il resto della cifra concordata con la Juventus (20 milioni) per il suo riscatto.

Anche la Juventus vorrebbe cedere il giocatore

Undici partite, un gol e un assist: questo il ruolino di marcia dell'attaccante croato in maglia viola. Un cammino deludente che non è servito per far innamorare la Curva Fiesole e per giustificare l'eventuale investimento economico della prossima estate. La Fiorentina pare dunque rassegnata e indecisa se fidarsi o meno nelle qualità del giocatore. Un po' come sta cominciando a fare anche la stessa Juventus: per nulla convinta di trattenere alla Continassa il classe '95.

In attesa di capire se il suo ritorno a Torino avverrà a gennaio o solo a fine stagione, Marko Pjaca proverà nelle prossime settimane a convincere Stefano Pioli. Penalizzato dall'infortunio al crociato e dalla lunga e lenta riabilitazione, il croato ha dunque in mano il suo futuro che a questo punto potrebbe anche essere lontano dall'Italia. Dopo la partita con il Bologna, al "Franchi" arriverà la Juventus. L'augurio del popolo viola è che Pjaca si sblocchi proprio contro la sua ex squadra.