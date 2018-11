Davide Astori entrerà nella Hall of Fame della Fiorentina. Lunedì 26 novembre ci sarà l’ufficializzazione. Oggi è arrivato il comunicato con cui sono stati annunciati gli otto eletti, tra essi c’è anche lo sfortunato capitano scomparso prematuramente lo scorso 4 marzo. La cerimonia si terrà presso l’Auditorium ‘Cosimo Ridolfi’ di Banca CR Firenze.

Oltre a Davide Astori chi entra nella Hall of Fame della Fiorentina

La manifestazione, giunta all’ottava edizione, vedrà entrare nella Hall of Fame assieme al compianto capitano anche Enrico Albertosi, grande portiere degli anni ’60 e ’70, Ottavio Baccani, l’argentino Daniel Bertoni, ala degli anni ’80, Gigi Boni, Giancarlo Galdiolo, Mario Maraschi e Claudio Ranieri, che allenò i viola per tre stagioni tra il ’93 e il ’96. Nella Hall of Fame in passato sono già entrati tra gli altri: Antognoni, Hamrin, Galli, Pesaola, Julinho, Batistuta, Enrico Chiesa, Dunga, Montouri, Toldo, Valcareggi, De Sisti, ma anche il regista Zeffirelli, e il grande Giorgio Albertazzi.

Chiesa indosserà la fascia di Astori

Rientrato dalle sfide della Nazionale Federico Chiesa ha rilasciato un’intervista a Sky ha svelato i suoi obiettivi: “Voglio fare meglio della passata stagione, l’anno scorso ho fatto sei gol, quest’anno devo farne almeno sette, per ora sono a due e cercherò di migliorare”, e ha parlato soprattutto del match con il Bologna, in programma domenica prossima. Pezzella, il capitano, non ci sarà, perché ha subito un infortunio muscolare con la nazionale e Chiesa indosserà per la prima volta la fascia di capitano appartenuta a Davide Astori: