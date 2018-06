Il figlio d'arte della Viola è diventato grande: Federico Chiesa gioca da top player e come tale sta venendo trattato dagli operatori di mercato. La Fiorentina lo sa e sta provando di tutto per trattenerlo e cercare di averlo anche per il prossimo anno. La speranza di Pioli è questa con le dichiarazioni del tecnico che però mal si sposano con le ultime notizie di calciomercato.

C'è una corte spietata per Chiesa jr, un potenziale crack, che ha avuto anche l'ultimo endorsement da parte del ct azzurro Roberto Mancini: "E' come il padre, e può esplodere da un momento all'altro. Anche sotto porta, quest'anno ha segnato poco ma credo che sia arrivato il momento giusto".

Il prezzo è fissato a 80 milioni. In Italia nessuno si tira indietro: Napoli, Juventus, Roma, le prime a farsi avanti, l'Inter la più insistente e convinta che sta proseguendo un fortissimo pressing per il ragazzo. La Fiorentina osserva e vede il prezzo del cartellino della giovane punta crescere d'offerta in offerta. Adesso siamo arrivati sugli 80 milioni e nessuno sembra tirarsi indietro, proponendo piuttosto soluzioni diverse.

I fallimenti di Napoli, Roma e Juve. Al momento, però, tutte le proposte non sono andate a buon fine, anzi. Il Napoli aveva tentato di strappare l'ala ai Viola offrendo 50 milioni e i cartellini di Rog e Chiriches: proposta che la Fiorentina ha rispedito al mittente. Poi è stato il turno della Roma di Di Francesco che ha messo sul piatto Juan Jesus, El Shaarawy e un sostanzioso conguaglio economico. Ma anche in questo caso, nulla da fare. Quindi la Juventus ci ha provato a riflettori spenti sulla base di 60 milioni di euro in contanti senza contropartite.

Idea Inter: 40 milioni più un trio di baby fenomeni. Adesso è il turno dell'Inter che potrebbe fare tesoro dei fallimenti altrui ma la strada sembra impervia e in salita. I nerazzurri ci stanno provando e speravano di vincere la resistenza toscana con 40-50 milioni più Karamoh, Dalbert e il baby bomber Valietti. Che la Fiorentina conosce molto bene perché è stato l'autore del gol vincente nella finale di Viareggio contro la Viola.