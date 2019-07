La Fiorentina cambierà parecchio, in fase di mercato i dirigenti viola saranno attivissimi. La società del presidente Rocco Commisso dovrà piazzare almeno una mezza dozzina di colpi. La fase finale della scorsa stagione, nessuna vittoria da metà febbraio in poi, va cancellata e la rosa di Montella cambierà parecchio. Il tecnico ha chiesto giocatori tecnici e di esperienza, uno di questi potrebbe essere Kevin Prince Boateng, ritornato al Sassuolo.

Gli affari di mercato tra Fiorentina e Sassuolo

A breve si incontreranno i dirigenti di Fiorentina e Sassuolo. Prade a Carnevali chiederà due giocatori: Boateng, che è un obiettivo di mercato anche dell’Eintracht Francoforte, e lo spagnolo Lirola, che stato richiesto da Montella. Per il ghanese la trattativa non sembra complicata, considerata anche la volontà del calciatore che vuole tornare in Italia dopo l’esperienza al Barcellona. Discorso diverso invece per Lirola, esterno che il Sassuolo non vuole cedere a cifre basse, ma la Fiorentina non sembra disposta a sborsare 15 milioni di euro.

Gli obiettivi di mercato della Fiorentina

Il d.s. Pradé, tornato in viola, segue tantissimi calciatori, alcuni molto noti come Ribery, a spasso dopo l’addio al Bayern Monaco e che è corteggiato anche dal Marsiglia, la squadra che lo ha lanciato, altri con grande esperienza in Serie A, come il difensore del Napoli Lorenzo Tonelli, valutato 5 milioni di euro. Piace molto anche Kenny Lala, terzino dello Strasburgo, che sta già giocando i preliminari di Europa League, che sarebbe l’alternativa a Lirola. Simeone dovrebbe andare via, Chiesa vuole la Juve ma rimarrà. In avanti piace Llorente, svincolato, ma viene seguito anche l’olandese Lammers. Mentre radio mercato parla di un possibile scambio con la Roma, che prenderebbe l’argentino Pezzella e cederebbe ai viola l’attaccante Schick, bocciato da Fonseca.