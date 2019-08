La Fiorentina piazza un altro colpo di mercato. Il club viola ha acquistato dalla Lazio il centrocampista croato Milan Badelj, che ha giocato già in passato con la Fiorentina. L’esperto regista ha lasciato il ritiro biancoceleste di Marienfeld e nella giornata di oggi effettuerà le visite mediche con il suo nuovo club, poi firmerà il contratto.

La Fiorentina acquista Milan Badelj

Quattro stagioni con la Fiorentina per il croato, che ha vestito la maglia gigliata dal 2014 al 2018, 137 partite e 6 reti. Badelj la scorsa estate è passato alla Lazio, era in scadenza di contratto. Ha giocato abbastanza, ha vinto anche la Coppa Italia ma non ha convinto del tutto Simone Inzaghi. Il croato voleva tornare in viola ed è stato accontentato. Montella lo conosce bene, sa che può dare tanto anche nello spogliatoio. La Fiorentina lo ha preso in prestito con diritto di riscatto, la notizia è stata riportata da Sky Sport.

Il calciomercato della Fiorentina

Aveva detto che fino al 10 agosto non avrebbe comprato nessuno Daniele Pradé, ma da consumato uomo mercato non aveva detto la verità. Badelj sarà il terzo vero colpo dei viola che in settimana hanno piazzato due acquisti, entrambi sono arrivati dal Sassuolo: Kevin Prince Boateng, preso solo per un milione di euro, e lo spagnolo Pol Lirola, esterno difensivo giovane e di qualità. Ma non è finita qui. I nomi sul tavolo sono tanti. La Fiorentina di Commisso è molto ambiziosa e oltre al difensore del Napoli Tonelli, Montella potrebbe avere soprattutto un nuovo centravanti, l’ultimo nome fatto è quello del basco Fernando Llorente, che piace pure alla Roma, libero da ogni contratto dopo l’addio al Tottenham. In avanti nel tridente del tecnico napoletano ci sarà sicuramente Chiesa, incedibile, e forse pure Matteo Politano, in uscita dall’Inter. Piace anche il norvegese Sander Berge, centrocampista.