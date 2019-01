Quali sono i calciatori che hanno visto crescere maggiormente il valore del proprio cartellino tra la sessione estiva del calciomercato e questa invernale? Football Benchmark ha analizzato i cartellini dei giocatori dei cinque principali campionati e ha scoperto che quello con l’incremento più alto è Jadon Sancho, giovanissimo esterno inglese del Borussia Dortmund. Sul podio il francese Kylian Mbappé e l’esterno del Manchester City Sterling. Nessun calciatore della Serie A è nella top 20.

Jadon Sancho batte Mbappé e Sterling

Jadon Sancho è la grande rivelazione del calcio mondiale, classe 2000, sta sbalordendo in Bundesliga e ha esordito anche con la nazionale inglese. Il suo cartellino vale 46 milioni di euro e si è rivalutato in modo notevole, + 28,15 milioni. Sul podio ci sono Mbappé, che costa 215 milioni, il francese valeva 25 milioni in meno in estate. Sul podio Sterling, 110 milioni di valutazione e +24 milioni. Ai piedi del podio altri due giocatori della Premier League: Neves dei Wolves (28 milioni, + 18,31) e il difensore Alexander-Arnold (42 milioni, + 17,83).

Tanti nomi a sorpresa, van Dijk e 3 grandi portieri

Nella top ten anche Kai Havertz del Bayer Leverkusen, l’olandese de Jong, che piace a mezz’Europa, l’altro esteso del Liverpool Robertson, il difensore dello United Luke Shaw e il sorprendente Callum Wilson del Bournemouth. Vale 100 milioni di euro Leroy Sané, ma è solo undicesimo in questa classifica, con l’incremento di 15 milioni. Nella top venti ci sono tre portieri: i brasiliani Ederson (80 milioni di valore, + 14,96), Alisson (84 milioni, + 13,68) e il basco Kepa del Chelsea (48 milioni, + 13,20) , ma anche il difensore olandese Virgil van Dijk (incremento di quasi 13 milioni), Jonathan Bamba, l’attaccante Plea, Ben Chilwell, de Light e Tanguy Ndombele.