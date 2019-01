C'è chi aspetta il mercato di gennaio per rinforzare la propria rosa, chi per sfoltirla. Perché se da un lato la sessione invernale appare come una possibilità per aumentare nel numero e nella qualità i giocatori a disposizione, dall'altro è anche una opportunità di cambiarne alcuni che hanno deluso o che sono delusi dalla gestione interna dei rispettivi allenatori. In alcuni casi un trasferimento, però, è anche auspicabile sia per il club che per il singolo giocatore.

Nelle varie squadre di Serie A c'è almeno un giocatore che potrebbe trovare giovamento cambiando maglia, magari restando comunque in Italia, soprattutto trovando nuove motivazioni e maggior fiducia altrove. Nella Juventus alcuni giocatori vedono poco il campo come Benatia in difesa o Kean in attacco, nell'Inter c'è traffico in mediana tra i vari Gagliardini, Nainggolan, Joao Mario. Nel Milan Bertolacci e Montolivo sono ai margini, così come nel Napoli Diawara vede pochissimo il campo a discapito delle qualità del giocatore. E poi Birsa, talento che potrebbe avere altre platee oltre al Chievo da retrocessione, Lapadula che gioca pochissimo a Genova schiacciato da Kouamè e Piatek, o Soriano nel Torino.

Benatia, sempre chiuso da Chiellini-Bonucci

Tra tutti, ecco cinque nomi che potrebbero cambiare maglia a gennaio e ritrovare continuità nello scendere in campo e ridare smalto ad una stagione personale fin qui opaca. Nella Juventus dei record e di Cristiano Ronaldo, ad esempio, Benatia potrebbe decidere di guardare altrove. Difficilmente non avrebbe un posto da titolare, fatto negatogli a Torino dal rendimento costante di Bonucci e Chiellini. Ad oggi ha conquistato 5 presenze in campionato e una in Champions League per un Allegri che non lo vede tra i titolari.

Diawara, per lui nessun turn over con Ancelotti

Altra big, altro giocatore che avrebbe giovamento da un trasferimento, anche in prestito, è Amadou Diawara. Nel turn over di Carlo Ancelotti il giovane centrocampista della Nuova Guinea stenta a trovare posto. Utilizzato pochissimo l'ex Bologna rischia di perdere l'intera stagione ai margini di una mediana che oramai ha trovato la sua quadratura. Potrebbe trasferirsi alla Fiorentina dove Pioli gli ridarebbe un postov da titolare in mezzo al campo.

Bertolacci, per Gattuso un esubero anche con gli infortunati

Al Milan c'è da sistemare Andrea Bertolacci che non si è inserito negli schemi di Gattuso. Utilizzato poco, ha sempre espresso prestazioni al di sotto della soglia della sufficienza patendo la panchina e la poca considerazione. Anche in mezzo ai tanti infortuni Gattuso ha preferito cambiare modulo invece di puntare sull'ex Genoa. Che, a 27 anni, potrebbe essere serenamente titolare in metà dei club di serie A, dando ancora ottimo contributo in mediana.

Roberto Soriano, un prestito da prestare

Roberto Soriano potrebbe lasciare il Torino dove Mazzarri non lo ha mai realmente inserito. Arrivato in prestito in estate dal Villarreal che ne detiene ancora il cartellino, nelle ultime settimane p stato relegato costantemente in panchina. Adesso per lui si potrebbero aprire le porte di un altro prestito ritrovando il campo: il Bologna di Pippo Inzaghi ne è interessato e l'ultima parte di stagione dovrebbe giocarla in rossoblù.

Lapadula: attaccante mai convocato da Prandelli

Anche per Lapadula è tempo di cambiamenti. Al Genoa sembrava poter essere considerato un titolare ma l'esplosione di Piatek a suon di gol e la freschezza offensiva di Kouamè lo hanno recluso in panchina. L'attaccante ex Milan è letteralmente sparito giocando una sola partita da titolare, quella contro l'Entella in Coppa Italia. Ha patito il cambio di allenatori e adesso con Prandelli non è mai stato convocato.