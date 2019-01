Il Cagliari avrà un nuovo centrocampista a disposizione nelle rosse ore: dopo l'acquisto di Valter Birsa dal Chievo, nei primi giorni della sessione invernale di calciomercato la società rossoblù ha chiuso anche per l’uruguaiano Christian Oliva del Nacional Montevideo. Si tratta di un calciatore classe ’96 che ha collezionato un totale 43 presenze mettendo a segno 3 goal ed è molto duttile: un acquisto davvero interessante quello dell’uruguaiano, che è bravo sia in fase di costruzione che, soprattutto, in fase di interdizione. L’operazione è ormai chiusa, con il Cagliari che verserà nelle casse del club uruguaiano 5 milioni di euro più bonus. Rolando Maran avrà in rosa un nuovo centrocampista per aggiungere ancora qualità alla sua mediana: il giocatore arriverà in Sardegna nelle prossime ore e sosterrà presto le visite mediche.

in foto: La scheda di Christian Oliva. (transfermarkt.it)

Offerti 20 milioni di dollari al Boca per Nandez

Dopo aver chiuso l’operazione che porterà in rossoblù Oliva, il club del presidente Tommaso Giulini continua a lavorare anche su altri fronti e un obiettivo caldo rimane sempre Nahitan Nandez, centrocampista classe ’95 del Boca Juniors sono in corso contatti da diverse settimane. Il calciatore della squadra argentina è un profilo che piace parecchio ai sardi ed è già stata fatta un'offerta di 20 milioni di dollari per l’intero cartellino del giocatore. La trattativa prosegue e per il Cagliari Nandez rimane un obiettivo molto concreto: il calciatore porterebbe alla squadra di Maran quantità, duttilità e determinazione oltre ad un ottimo senso di posizione e buon tempismo negli inserimenti offensivi.