Prima quelli del City erano i vicini rumorosi ora sono i padroni della città, e lo United guarda i rivali cittadini vincere trofei a ripetizione. Le due squadre di Manchester adesso sono pronte a battagliare per Bruno Fernandes, una vecchia conoscenza della Serie A, che oggi costa 100 milioni di euro.

Bruno Fernandes in Serie A con Novara, Udinese e Sampdoria

Nato l'8 settembre del 1994, Bruno Fernandes inizia la sua carriera con il Boavista, il Novara lo scova e lo porta in Serie B pagandolo appena 40mila euro. Con i piemontesi gioca 21 partite e realizza 4 gol. L'Udinese fiuta il suo talento e lo prende per 2,5 milioni di euro. Con i bianconeri mostra grandi qualità, anche se è troppo discontinuo. I suoi numeri però sono molto buoni. La Sampdoria, su richiesta di Giampaolo, lo prende in prestito nel 2016 e lo riscatta nell'estate del 2017 dopo un'annata da 33 partite e 5 reti. Lo Sporting Lisbona lo acquista per 9,5 milioni di euro. I blucerchiati sapevano di aver perso un buonissimo giocatore, effettuarono una ottima plusvalenza, ma non sapevano che dopo meno di due anni Bruno Fernandes sarebbe diventato un pezzo pregiato del mercato.

I numeri di Bruno Fernandes

Il trequartista dello Sporting Lisbona in questa stagione è esploso, ma anche in quella precedente ha avuto dei numeri eccezionali. Bruno Fernandes quest'anno ha giocato 48 partite (coppe incluse) e ha realizzato 28 gol, 15 gli assist. Di fatto è stato sempre decisivo. L'ex blucerchiato ha battuto il primato di Cristiano Ronaldo che dal 2006-2007 fino a questa stagione era stato il giocatore con più gol in una singola stagione dello Sporting Lisbona.

Obiettivo di mercato di United e City

Bruno Fernandes ha le caratteristiche ideali per giocare con il Manchester City, può mettersi in qualunque zona del centrocampo, ha i piedi buoni e vede la porta. Ideale però non solo per Guardiola, ma anche per il Manchester United che davanti è troppo leggerino e ha bisogno di calciatori di spessore e qualità.