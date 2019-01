35 anni e non volere smettere: Arjen Robben sembra avere le idee ben chiare sul proprio futuro professionale e ha deciso che il futuro lontano dal Bayern Monaco si chiamerà Tokyo. E' il Giappone, infatti, a richiamare il trequartista olandese che starebbe valutando seriamente la possibilità, forte anche del fatto che riuscirebbe a strappare un ultimo ingaggio importante. A trattare in queste ore è stato il Tokyo Fc, così come riportano i media nipponici.

Robben da tempo ha ufficializzato l'addio al Bayern Monaco, club della Bundesliga dove ha giocato le sue stagioni migliori e con cui ha vinto tutto ciò che c'era da vincere. L'obiettivo però non è ritirarsi dal calcio giocato con più di vent'anni di carriera alle spalle ma rilanciare la sfida personale verso un nuovo progetto, il Giappone.

Prima l'Inter e il PSV, ora l'FC Tokyo

Nonostante i 35 anni suonati, l'olandese ha coinvolto più di un club nell'attuale parentesi invernale. Un calciomercato comunque, florido per Robben al quale avevano pensato sia l'Inter che il PSV. Poi è spuntato l'FC Tokyo società nipponica che al momento appare favorita ad assicurarsi le prestazioni del giocatore che gradirebbe l'avventura, con tutta la famiglia pronta ad affrontare il trasferimento nella capitale nipponica. A conferma delle voci è arrivato anche quanto ha scritto "Sports Nippon": "Molti club giapponesi stanno cercando di attrarlo e l'FC Tokyo è vicino ad ottenere la sua firma".

La carriera di Arjen Robben

Robben, attualmente fermo per un problema alla coscia e nella stagione in corso ha collezionato poche partite, complessivamente coi bavaresi ha ottenuto 15 presenze e segnato 5 goal. Arrivato nel Bayern Monaco nel 2009, ha giocato anche nel Real Madrid (due stagioni), nel Chelsea e nel PSV. Ha saputo vincere in Olanda, in Inghilterra, in Spagna e in Germania. Con la maglia del Bayern nel 2013 fu tra i protagonisti del Triplete bavarese.