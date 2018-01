Colpo di mercato del Borussia Dortmund e rabbia accesa a Barcellona. Il ‘mas que un club' ha perso infatti in questa sessione invernale, un suo talento assoluto, Sergio Gomez, centrocampista di qualità di soli 17 anni. Cresciuto nella cantera azulgrana, Gomez alla fine ha ceduto al corteggiamento dei tedeschi che lo hanno lusingato con un contratto fino al 2022 ma soprattutto con la promessa di un posto da titolare in prima squadra.

Gomez talento purissimo.

Mai, Goez avrebbe potuto ambire tanto restando a Barcellona dove ha svolto tutta la trafila nelle giovanili, esplodendo poi con la maglia della Spagna Under17 nei mondiali di categoria, dove è stato premiato con il pallone d'argento. Oggi, il 17enne spagnolo potrà invece cimentarsi in un grande club e in un campionato presitigioso quale la Bundesliga.

Il pagamento della clausola.

Per acquistarlo, il Borussia ha messo mano al portafoglio pagando l'intera clausola inserita nel contratto del giocatore da parte del Barcellona: 3 milioni di euro. In Spagna è obbligatorio, infatti, da diversi anni, inserire negli accordi sempre la clausola rescissoria sulla quale si può discutere l'importo. Anche per i giovanissimi, come Gomez in questo caso.

Proteste a Barcellona per il talento venduto.

Un esborso economico da parte del Borussia Dortmund che però è anche un investimento. Sergio Gomez è un talento purissimo, mancino naturale, considerato fino a qualche ora fa una delle perle più preziose del vivaio catalano. Ma adesso è un giocatore del Borussia e a Barcellona si è accesa anche la protesta dei tifosi, da sempre abituati a veder crescere i propri talenti senza il pericolo che qualcuno li comprasse.

Tabla, nuova scommessa azulgrana.

Su Gomez c'era da tempo anche l'Arsenal che aveva fatto la propria offerta. Proprio per questo il Dortumnd ha accelerato e chiuso la trattativa. Intanto nella cantera del Barça è arrivato un altro giovane, canadese di origini ivoriane di 18 anni: Ballou Tabla, attaccante che lo scorso anno ha giocato col Montreal Impact.