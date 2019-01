Benjamin Pavard dopo aver vinto, da protagonista, i Mondiali con la Francia ha deciso di rimanere allo Stoccarda, una scelta particolare quella del difensore perché quella tedesca non è una delle squadre più forti della Bundesliga. Ma intelligentemente il terzino ha preferito disputare un altro campionato con la squadra che ha creduto in lui e ha così potuto iniziare a vagliare tutte le proposte che gli sono e gli stanno arrivando. Il Bayern è stata la prima a farsi sotto, poi è arrivato il Napoli che a un certo punto è sembrato favorito, ma adesso irrompe il Barcellona, che sembra pronto già a presentare un’offerta.

Benjamin Pavard obiettivo del Barcellona

Il ventiduenne francese è stato scoperto dai più a Russia 2018, Deschamps lo ha impiegato sulla fascia destra, ma il suo vero ruolo è quello di difensore centrale, recentemente è stato spostato anche in mezzo al campo. Pavard è un giocatore polivalente che per questo piace a tanti, pure al Barcellona che lo ha messo nell’elenco degli obiettivi di mercato per la prossima stagione. Lo Stoccarda vuole fare cassa e pensa di poter guadagnare parecchio e per questo il club catalano sembra nettamente favorito.

Quanto costa Pavard

Lo Stoccarda prese questo ragazzo dal Lille nel 2016 e lo pagò 5 milioni di euro, adesso Benjamin Pavard ne vale circa 40 di milioni, una cifra molto alta per il Napoli che da tempo è in contatto con l’entourage del calciatore e con lo stesso club tedesco. L’irruzione del Barcellona scompagina i piani del Napoli e rende più forte lo Stoccarda che sa di poter guadagnare quanto pretende. Pavard, comunque vada, giocherà nella prossima stagione la Champions League, e lo farà per la prima volta. Incredibile pensare che un calciatore, al giorno d’oggi, vinca i Mondiali senza aver mai giocato nella principale competizione per club.