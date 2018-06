L'Atletico Madrid riparte dall'Europa League, da una stagione importante, con una conferma di fondo che attesta la qualità del lavoro svolto da Diego Simeone. E per riconfermarsi all'altezza delle aspettative – cercando possibilmente laddove possibile migliorarsi – i Colchoneros stanno cercando di trovare sul mercato estivo quel quid in più che possa fare la differenza. Senza perdere ciò che di buono in questi anni hanno costruito in squadra.

Anche ere questo, su uno dei giocatori maggiormente ambiti in questa sessione estiva, c'è il tentativo massimo da parte del club di non cedere ad alcuna lusinga. Si tratta di Antoine Griezmann, il piccolo diavolo francese, in Russia con la propria nazionale, che dovrebbe confermare di restare all'Atletico almeno per un'altra stagione.

La corte spietata del Barcellona. La corte è stata spietata in questi mesi soprattutto da parte di una società in particolare, il Barcellona. Griezmann è stato indicato da più fonti il profilo perfetto per integrare il già dirompente attacco blaugrana, un giocatore che ben si sposerebbe con Coutinho, Messi e Suarez. A tal punto che lo stesso tecnico del club catalano era pronto a dargli il benvenuto ufficiale. Da qui, un primo accordo con il presidente Bartomeu e le indiscrezioni che volevano le Petit Diable verso i colori del Barça.

25 milioni di euro per restare a Madrid. L'Atletico ha sempre detto di voler tenere l'attaccante francese, di non cederlo soprattutto ad una diretta concorrente, ma adesso la palla è passata al giocatore. Dal ritiro della Francia è Griezmann che deve ringraziare il Barcellona ma rispedirlo cortesemente al mittente. Dopotutto a Madrid, sponda biancorossa, si trova più che bene e l'ingaggio che percepisce è principesco. Si parla di un adeguamento da 25 milioni di euro compresi i bonus.