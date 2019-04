L'Atletico Madrid ha fallito la corsa Champions League e ha perso anche il treno per la Liga ma resta di fatto tra le potenze europee che ad ogni stagione provano a dare filo da torcere ad altri top club, restando ai vertici del calcio continentale. Con Diego Simeone in panchina i Colchoneros hanno oramai alzato la propria asticella e non sembrano avere intenzione di rinunciare a una rosa di qualità.

Storicamente è difficile prelevare i migliori giocatori sponda Atletico, anche se il club biancorosso a ogni sessione riesce a piazzare un talento in uscita per fare cassa e mantenere i bilanci in attivo. Questa estate potrebbe capitare al portiere sloveno Ian Oblak, punta di diamante tra i pali che continua a far gola a tante squadre.

La clausola e l'ingaggio da 10 milioni

Oblak ha estimatori soprattutto in Premier League dove il Manchester United sta cercando nuovi colpi da assestare per tornare ad essere in modo stabile tra le grandi d'Europa. In porta dunque, si starebbe puntando forte su Oblak che darebbe garanzie concrete, ed economicamente parlando non è blindato da una clausola inaccessibile: per averlo, infatti, basterà pagare ‘solo' 120 milioni. Ma il ‘problema' è l'ingaggio che oggi percepisce Oblak, circa 10 milioni di euro a stagione.

Oblak allo United, De Gea al Psg

Jan Oblak ha rinnovato fino al giugno del 2023 ma il nome del portiere ventinovenne sloveno resta comunque caldo sul mercato. "Resterà sicuramente all'Atletico", ha avuto modo di dire negli scorsi giorni il tecnico dei Colchoneros, Diego Pablo Simeone ma in estate potrebbe scatenarsi un'asta e un effetto domino, con lo United in prima fila. Al momento, a Manchester c'è De Gea, che resta il portiere più pagato del mondo, che potrebbe invece finire al Paris Saint Germain.