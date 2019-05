Nonostante la sessione estiva di trasferimenti non sia ancora aperta ufficialmente, ci sono delle operazioni che sembrano essere già andate in porto e alle quali manca solo l'ufficialità. Una di queste riguarda Hector Herrera, centrocampista messicano che milita nel Porto, che è in scadenza di contratto con i lusitani e si prepara a salutare i Dragões per accasarsi all'Atletico Madrid. Il calciatore classe 1990 vedrà il suo legame con il club portoghese esaurirsi il prossimo 31 maggi oe così ha scelto di unirsi ai colchoneros: secondo quanto riportato da Fox Sports Herrera firmerà il suo contratto con i rojiblancos nella prima settimana di giugno, dando così ufficialmente inizio alla sua avventura nella capitale spagnola.

Per il centrocampista è pronto un contratto per le prossime cinque stagioni con la squadra di Diego Pablo Simeone che, in questo modo, cerca di blindare il giocatore che è stato cercato da molte squadre nell'ultimo periodo: il messicano è stato accostato spesso alle squadre italiane, Milan, Roma e soprattutto Inter; ma con il passare dei mesi hanno dovuto alzare bandiera bianca, vista la Secondo quanto riportato dal quotano spagnolo As, l'accordo è già stato trovato da tempo tra le parti e l'annuncio potrebbe arrivare nella prossima settimana insieme alla presentazione ufficiale al Wanda Metropolitano. Insieme a lui dovrebbe arrivare a Madrid anche il difensore centrale Felipe Augusto de Almeida Monteiro, scelto come erede di Diego Godin che è stato acquistato dall'Inter.

L'ultima di Herrera col Porto: la finale con lo Sporting

Prima di lasciare il Porto, Hector Herrera sarà però impegnato nella finale di Coppa del Portogallo contro lo Sporting, in programma per sabato 25 maggio alle ore 18:15 allo Stadio nazionale di Jamor di Oeiras. Per il calciatore messicano sarà l'ultima gara con la maglia biancoblù prima di trasferirsi in Spagna.