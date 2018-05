Non si offenda nessuno, ma il motto del Barcellona ‘Mas que un club’ può valere anche per i Colchoneros, soprattutto per questo Atletico Madrid guidato da Simeone, che ha creato in tutti questi anni delle squadre vincenti e soprattutto un gruppo granitico, con giocatori pronti letteralmente a dare il massimo e a battersi al fianco di ogni compagno di squadra. Diego Costa è ritornato dopo tre anni e mezzo nel mercato invernale perché legato al tecnico e ai colori biancorossi. E quello dello spagnolo-brasiliano potrebbe non essere l’unico grande ritorno, perché la prossima estate potrebbe tornare il ‘Kun’ Aguero.

Il mercato dell’Atletico Madrid ruota attorno al bomber Antoine Griezmann, che sembra molto vicino al Barcellona. Douglas Costa nei giorni scorsi ha ammonito il compagno dicendo: “Se vai via, qui non tornerai più”. Per sostituire il francese l’Atletico pensa a un grande ritorno. Da tempo si parla di Angel Di Maria, ampiamente scontento con il Paris Saint Germain e spesso avvicinato a club di Serie A. Ma secondo ‘Marca’ l’Atletico vorrebbe riprendersi Aguero. La notizia di mercato è davvero importante. Gli spagnoli avrebbero già contattato l’entourage del giocatore, che ha più volte detto che nel 2020 sarebbe tornato all’Independiente, con cui vuole chiudere la carriera.

Ma al 2020 mancano ancora due anni e al City il ‘Kun’ il posto fisso non ce l’ha più. Gabriel Jesus è il centravanti titolare, e con Guardiola l’argentino non ha mai avuto un buon rapporto. Fresco vincitore del terzo titolo in Premier, e con il record di miglior bomber all-time del Manchester, Aguero potrebbe decidere davvero di tornare all’Atletico, da dove spiccò il volo. Dopo il Mondiale se ne riparlerà, ma la voglia di tornare a vestire i colori biancorossi sembra forte e la Champions l’anno prossimo l’argentino potrebbe disputarla con l’Atletico.