E' la squadra con il miglior attacco della Serie A ma sta curando anche la difesa per restare nelle prime posizioni in classifica e meritarsi l'Europa. E' l'Atalanta di mister Gasperini che dopo un avvio shock, ha dato il meglio di sé tra il finale del 2018 e l'inizio del 2019: nelle ultime due uscite 2 vittorie, 11 gol fatti e solo 2 subiti. Forza di un gruppo che anche nel calciomercato di gennaio è stato modificato, in meglio con trattative sia in entrata che in uscita.

Tra gli ultimi arrivati della Dea spicca il nome di Ibanez, di ruolo difensore centrale, di origini brasiliane che è stato prelevato dal Fluminense. Una scommessa, l'ennesima di Gasperini che proverà a plasmare il ragazzino di 20 anni facendolo diventare un giocatore da poi rivendere con la classica plusvalenza. C'è riuscito con i vari Bastoni, Spinazzola, Conti, Caldara. In rampa di lancio ci sono Palomino e Mancini, Ibanez potrebbe essere il crack di questa seconda parte di stagione.

I costi della trattativa per Ibanez

La trattativa andava avanti da un po’ di tempo e ora si è sbloccata, sembra in modo definitivo: l'Atalanta ha preso Ibanez dal Fluminense, che in patria in questi ultimi mesi si è particolarmente distinto. Ibanez arriva per 4 milioni di euro e tra pochi giorni sarà a disposizione di Gasperini, che avrà una pedina in più per la difesa, fiore all'occhiello di una Atalanta che riesce a dare al calcio italiano almeno un giovane talento a stagione.

Chi è Ibanez

Il brasiliano, centrale difensivo, appena 20 anni, ha debuttato tra i professionisti il 25 febbraio 2017 contro il Botafogo con la maglia del Sergipe, l’altra squadra in cui ha militato in carriera. Poi è passato al Fluminense e nel campionato brasiliano ha segnato un gol proprio poco prima di chiudere la trattativa con la Dea, sabato 19 gennaio in Fluminense-Volta Redonda 1-1.