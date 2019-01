Dopo giorni di incertezze, ecco che arrivano le prime conferme sulla situazione di Alejandro Gomez, noto a tutti come El Papu: il jolly offensivo dell'Atalanta era stato oggetto dell'interesse dell'Al Hilal ma nelle ultime ore pare che il calciatore argentino sia vicino a rinnovare il proprio accordo con la Dea. Gomez percepisce 1,6 milioni di euro e grazie al prolungamento fino al 2023, ora il suo contratto scade nel 2022, a breve potrebbe salire fino a 2. Il club orobico vorrebbe renderlo un vero e proprio simbolo e questo rinnovo vuole avere l'intento di allontanare gli eventuali interessamenti da campionati più appetibili come la Premier League. A riportare queste ultime notizie è Il Corriere di Bergamo.

Gomez si è trasferito all'Atalanta nell'estate del 2014, quando la società nerazzurra decise di riportare il folletto in Serie A dopo la sua esperienza in Ucraina. A Bergamo ha realizzato, finora, 42 goal in 168 presenze e fatto apprezzare per le sue qualità all'interno dello spogliatoio, tanto da ereditare la fascia di capitano dopo i ritiri di Gianpaolo Bellini e Cristian Raimondi. In questa stagione è sceso in campo in 24 occasioni siglando 7 reti.

Negli ultimi giorni si era parlato di una possibile offerta alla Sampdoria per Gianluca Caprari in caso di partenza del Papu anche se la società blucerchiata aveva rispedito al mittente l'offerta immediatamente.

in foto: La scheda di Alejandro Papu Gomez. (transfermarkt.it)

El Papu ricorda Davide Astori

Nella giornata di ieri molti hanno ricordato Davide Astori, che oggi avrebbe compiuto 32 anni: tanti messaggi e tra i tanti messaggi è arrivato anche quello del Papu Gomez attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram.