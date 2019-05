L’Arsenal ha perso a costo zero Aaron Ramsey, che dalla prossima stagione giocherà con la Juventus. Lo scorso anno rischiò di perdere nello stesso modo anche Ozil e Alexis Sanchez, il primo rinnovò mentre il cileno fu ceduto al Manchester United. I Gunners si sono scottati con il fuoco e non vogliono più correre rischi di questo tipo e per questo stanno cercando di capire cosa fare con una serie di giocatori importanti che vanno in scadenza nel 2020 o nel 2021. Potrebbero andare via o rinnovare alcuni big, inclusi Ozil e Aubameyang.

Da definire il futuro di Aubameyang

“Abbiamo contratti importanti a rischio scadenza e dobbiamo iniziare a prendere delle decisioni difficili. O rinnovare o cedere. Non possiamo rischiare di perdere altri giocatori a zero”. Chiarissimo Vinai Venkatesham, manager ad interim dell’Arsenal dopo il passaggio di Gazidis al Milan. Non ha fatto nomi il dirigente dei Gunners ma è evidente ci sono una serie di calciatori che se non rinnovano vanno via, e tra questi c’è anche Pierre-Emerick Aubameyang, uno dei cannonieri della Premier League che però è anche uno dei beniamini della tifoseria.

Ozil e Mkhitaryan

In scadenza nel 2020 o nel 2021 ci sono Aubameyang, Ozil, Mkhitaryan, Koscielny, Mustafi e Sokratis. Tutti ottimi elementi. L’Arsenal per un soffio ha perso la qualificazione alla Champions e ha raggiunto la finale di Europa League contro il Chelsea la settimana prossima, nella finale di Baku. In Inghilterra il nome di Mustafi è stato già fatto per Juventus e Milan. Ozil dovrebbe rimanere, Mkhitaryan invece è in uscita, l’Italia potrebbe rappresentare il suo futuro, ma l’armeno ha uno stipendio altissimo, 6 milioni netti e dovrebbe ridurselo e non di poco se vuole vivere anche un’esperienza in Serie A. Più difficile invece pensare a un futuro italiano per Aubameyang, anche se con Guardiola potrebbe essere il centravanti ideale.