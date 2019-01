Si è chiusa la sessione invernale di mercato e le squadre dovrebbero occuparsi solo di far integrare i calciatori arrivati nelle ultime ore nelle rose costruite in estate ma, come ben sappiamo, il mercato non finisce mai. Oltre alle varie finestre di trasferimenti ci sono calciatori che non sono tesserati con nessun club e che possono accasarsi in qualsiasi momento. In questo breve elenco che abbiamo provato a stilare ci sono piccole e grandi meteore del calcio italiano, "vecchie" conoscenze e giocatori ancora in cerca di riscatto: nulla vieta a questi calciatori di club di firmare con i club che mostrano interesse nei loro conferiti visto che sono senza contratto.

Dei più recenti svincolati c'è Yayà Touré, che a pochi mesi dal suo ritorno all'Olympiakos ha deciso di lasciare il club greco e ora è senza squadra. Il centrocampista ivoriano ha 35 anni e può ancora essere utile per qualche stagione. Altro nome che può interessare è quello di Giuseppe Rossi, che si sta allenando con il Manchester United dopo la parentesi al Genoa. Poche ore fa Marco Borriello si è svincolato dall'Ibiza ma potrebbe anche essere davvero arrivata la fine della carriera per il bomber napoletano. Pochi giorni fa ha rescisso il contrato anche Ibrahim Afellay con lo Stoke City ed è un profilo tra i più interessanti.

Il più grande dei Pogba, Florentin, è senza squadra dall'estate 2018 Genclerbirligi Ankara e con i suoi 28 anni e le sue qualità difensive potrebbero essere utili a diverse squadre. Anche Alberto Aquiliani è senza squadra e ultimamente è diventato presidente della Spes Montesacro, la società con cui aveva iniziato a giocare a calcio: dopo l'ultima esperienza in Spagna con il Las Palmas non ci sono stati più squadre interessate al 34enne. Non è inserito in nessun club nemmeno Patrice Evra, che gli ultimi vissuti con OM e West Ham non ha impressionato e ora è alla ricerca di uno degli ultimi contratti della sua carriera. Stesso discorso per Yohan Cabaye e Mario Suarez dopo le esperienze a Dubai e in Cina. Antonio Nocerino non ha avuto un buon impatto con il ritorno in Italia (Benevento) dopo il periodo negli USA e ora è senza squadra.

Il campione del mondo Cristian Zaccardo si era accasato a Malta, all'Hamrun Spartans Football Club, grazie ad un annuncio su LindekIn ma ora è nuovamente inoccupato. I due attaccanti brasiliani Diego Tardelli e Luis Fabiano sono stati attratti dai "sogni" cinesi e ora si ritrovano senza club. Altra punta in cerca d'autore è Dimitar Berbatov: il centravanti bulgaro era sotto contratto con il club indiano Kerala Blasters ma è fermo dall'aprile 2018.

Altri nomi che potrebbero interessare sono quelli di Alex Stevanovic (28 anni), ex Inter, Toro e Palermo, che ha chiuso la sua parentesi in Giappone con il Shonan Bellmare e Aleandro Rosi (31 anni), che dopo il periodo al Genoa non ha trovato più nessun club che volesse concedergli spazio.