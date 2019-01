Quali e quanti sono i calciatori che con l'arrivo del 2019 entrano in scadenza di contratto? Un plotone di 61 giocatori in Serie A che, salvo opzioni contrattuali legati a rendimento, obiettivi di squadra oppure ad altre clausole inserite nei rispettive accordi, a gennaio potrebbero già firmare con un altro club o raggiungere accordi tali da svincolarsi a costo zero a giugno. Tra i nomi di spicco vi sono Daniele De Rossi della Roma e Andrea Barzagli della Juventus oppure Rodrigo Palacio del Bologna.

Attenzione anche a cosa accade alle milanesi, con l'Inter alle prese con la posizione di Ranocchia e il Milan che quasi sicuramente dirà addio a Mauri, Montolivo, Abate e Bertolacci. Occasioni last minute nell'ottica di una rosa completa ma senza fare follie sono anche Martin Caceres e Dusan Basta (attualmente alla Lazio) oppure Matri, adesso in forza al Sassuolo. Ecco quali sono le squadre e i tesserati che vanno in scadenza tra sei mesi.