Sarà la prima giornata di un campionato in cui il verdetto più importante è già stato assegnato. La scorsa settimana infatti la Juventus ha chiuso i giochi, confermandosi campione d'Italia per l'ottavo anno consecutivo. Ma per una lotta scudetto ormai matematicamente chiusa, restano aperte la corsa all'Europa e la bagarre in zona retrocessione. Tra tutte spiccano gli scontri diretti di domenica tra Bologna e Empoli (ore 15) – decisivo per allontanare il terzultimo posto occupato attualmente dai toscani – e quello in odore di Champions tra Torino e Milan (ore 20.30).

Il calendario della 34esima giornata: date, orari e dove vederla in tv

Qual è il match clou di giornata? Occhi puntati in particolare sulla sfida di San Siro. Sabato (ore 20.30) si affrontano Inter e Juventus per il classico derby d'Italia. I bianconeri ci arrivano freschi del titolo conquistato la scorsa settimana, e probabilmente le motivazioni saranno al minimo. Per gli uomini di Spalletti invece è una partita da non fallire. L'obiettivo è confermare il terzo posto allontanando i cugini del Milan – distante solo 5 punti – e, perché no, provare ad insidiare il Napoli al secondo posto. Gli azzurri sono in una fase calante e i 6 punti che li separano dall'Inter rischiano di assottigliarsi.

Sia Inter-Juventus che Frosinone-Napoli, insieme a Chievo-Parma saranno visibili soltanto sulla piattaforma di streaming online Dazn. Tutti gli altri match sono esclusiva Sky.