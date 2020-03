Sabato 7 marzo, le partite di calcio in tv. Si torna a giocare anche se con le limitazioni per l'emergenza Coronavirus che ha spinto il governo italiano a decretare la disputa delle partite a porte chiuse. Effetti della situazione hanno avuto ricadute anche in Europa: in Francia è stata rinviata a data da destinarsi la prevista sfida di campionato tra Strasburgo e Paris Saint-Germain (che sarebbe dovuta andare in onda su DAZN alle 17.30). In attesa dei recuperi di Serie A in programma domenica, gli appassionati potranno seguire i match del campionato di Serie B (attenzione sul derby toscano tra Pisa e Livorno), Bundesliga, Premier League (con particolare attenzione al Liverpool), Ligue 1 e Liga.

In tv le avversarie delle italiane in Coppa

Atletico Madrid-Siviglia (ore 16 su DAZN), Barcellona-Real Sociedad (ore 18.30 su DAZN) e Gefate-Celta (ore 21 su DAZN) sono i tre match da vedere in diretta tv e in streaming con particolare riguardo alle italiane. Andalusi, catalani e madrileni saranno i prossimi avversari in Europa League e in Champions di Roma, Napoli e Inter.

Calcio in tv oggi e stasera sabato 7 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in tv sabato 7 marzo: