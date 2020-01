Mercoledì 22 gennaio con tanto calcio in tv. Dalla Coppa Italia alla Premier League, passando per un ricco programma di Serie C, è variegata la proposta giornaliera di partite di calcio. La copertina va di diritto a Juventus-Roma, ma saranno in campo anche Tottenham e Manchester United per la Premier League e il PSG per la Coupe de Ligue in Francia.

Coppa Italia: dove vedere Juventus-Roma in diretta tv e streaming

Juventus-Roma (Rai 1) è forse la sfida più attesa dei quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre torneranno ad affrontarsi a pochi giorni di distanza dalla gara che si è disputata in campionato all'Olimpico, vinta dai bianconeri e passata alla memoria soprattutto per gli infortuni occorsi a Zaniolo e Demiral. La sfida sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e continuerà con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità al 90′.

Reggina-Virtus Francavilla, Bari-Sicula Leonzio: Serie C in tv

La Serie C scende in campo per un interessante turno infrasettimanale. In campo tutte le capolista: il Monza ospita la Pro Patria, il Vicenza attende il Modena e la Reggina affronterà la Virtus Francavilla. Nel Girone C, da non perdere anche Bari-Sicula Leonzio e Catania-Avellino.

Calcio in tv oggi e stasera mercoledì 22 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in tv mercoledì 22 gennaio: