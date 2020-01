Juventus-Roma è la partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020 più attesa tra tutte quelle previste dal tabellone della competizione. Le due squadre ci arrivano dopo aver eliminato – come da pronostico – rispettivamente Udinese e Parma in occasione degli ottavi di finale. All'Allianz Stadium sarà gara secca: nel caso di risultato di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà avanti con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Sarà l'arbitro Rocchi a dirigere l'incontro, a distanza di diversi anni dall'ultimo Juve-Roma arbitrato: l'ultimo precedente, accompagnato da grandi polemiche su diversi episodi arbitrali, risale al 2014. La squadra che passerà il turno affronterà in semifinale (sui 180 minuti, tra andata e ritorno) la vincente di Milan-Torino. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1.

Dove vedere Juventus-Roma in tv

Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1. La Coppa Italia, come da traduzione, è un'esclusiva Rai: la tv di stato trasmette in diretta e in esclusiva tutte le partite della fase finale della competizione. Il collegamento con l'Allianz Stadium inizierà alle 20.30, alle 20.45 il calcio d'inizio della gara. La telecronaca sarà a cura di Stefano Bizzotto, mentre il commento tecnico sarà di Antonio Di Gennaro. A fine incontro, studio post-partita con l'analisi dell'incontro e le interviste ai protagonisti di Juve e Roma.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Juventus e Roma

Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta streaming legale su RaiPlay, il servizio della tv di stato accessibile sia da desktop (computer o laptop) che da mobile (attraverso l'app dedicata disponibile per smartphone e tablet). Per accedere alla diretta streaming della partita (completamente gratuita) sarà necessaria solo una connessione internet attiva.