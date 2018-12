Inter-Udinese e Torino-Juventus sono stati gli anticipi in calendario della 16sima giornata di Serie A. Due gare terminate con lo stesso risultato (1-0) e con esito maturato su rigore sia in favore dei nerazzurri (gol di Icardi) sia dei bianconeri (gol di Cristiano Ronaldo). Quali sono le partite di oggi, 16 dicembre, e quelle in programma lunedì 17/12 e martedì 18/12? Dove vedere in tv, in diretta streaming e a che ora i match? Quali sono gli incontri trasmessi da DAZN e quelli in onda su Sky Sport?

Serie A 16a giornata le partite trasmesse da SAZN

Spal-Chievo, domenica 16 dicembre 2018, ore 12.30 (DAZN)

Sampdoria-Parma, domenica 16 dicembre 2018, ore 15 (DAZN)

Serie A 16a giornata le partite trasmesse da Sky Sport

Due le partite della domenica sulle quali puntare l'attenzione. La prima è alle ore 18 e vede il Napoli di Carlo Ancelotti – reduce dalla sconfitta di Liverpool e dall'eliminazione dalla Champions – impegnato sul campo del Cagliari. La seconda è alle 20.30 con il Genoa che all'Olimpico affronta una Roma in fermento per la contestazione della piazza nei confronti del presidente, James Pallotta, e per la posizione del tecnico, Eusebio Di Francesco, in bilico per il trend di risultati deludenti delle ultime settimane che hanno allontanato i giallorossi dal podio Champions.

Fiorentina-Empoli, domenica 16 dicembre 2018, ore 15 (Sky Sport Serie A)

Frosinone-Sassuolo, domenica 16 dicembre 2018, ore 15 (Sky Calcio 3)

Cagliari-Napoli, domenica 16 dicembre 2018, ore 18 (Sky Sport Serie A)

Roma-Genoa, domenica 16 dicembre 2018, ore 20.30 (Sky Sport Serie A)

Atalanta-Lazio 17/12 e Bologna-Milan 18/12 in onda su Sky Sport

Due i posticipi della 16sima giornata: oltre al ‘monday night' Atalanta-Lazio, il turno di campionato si chiude ufficialmente martedì 18 dicembre con Bologna-Milan come da calendario programmato dalla Lega di Serie A.