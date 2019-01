in foto: Serie A, Champions League, qualificazioni Euro 2020: il calendario di un anno di calcio nel 2019

Un anno di calcio. Quali sono gli appuntamenti che nel calendario 2019 vanno cerchiati in rosso? Quando torna in campo la Serie A? Quando ripartono Champions ed Europa League? Quando si giocano e dove le rispettive finali? Quando ripartirà l'Italia di Roberto Mancini che andrà a caccia della qualificazione per l'Europeo del 2020? Ecco una guida alla programmazione degli eventi che attendono tifosi, semplici appassionati, addetti ai lavori per i prossimi mesi.

Gennaio

Il campionato di Serie A ha vissuto l'ultimo atto del girone di andata lo scorso 29 dicembre, con la disputa della 19sima giornata. Juventus campione d'inverno col record di punti, Napoli secondo (-9) e Inter terza (-14): è questo il quadro della prima porzione di torneo che riaprirà i battenti nel week-end del 19 e 20 gennaio. Nella settimana precedente ci saranno gli ottavi di Coppa Italia e la finale di Supercoppa Italiana a Jeddah (Arabia Saudita) tra Juventus e Milan.

da 5/1 a 1/2 Coppa d'Asia per Nazioni (Emirati Arabi)

Coppa d'Asia per Nazioni (Emirati Arabi) 12/1 Coppa Italia, ottavi – Lazio-Novara, Sampdoria-Milan, Bologna-Juventus

13/1 Coppa Italia, ottavi – Torino-Fiorentina, Inter-Benevento, Napoli-Sassuolo

14/1 Coppa Italia, ottavi – Cagliari-Atalanta, Roma-Virtus Entella

Coppa Italia, ottavi – Lazio-Novara, Sampdoria-Milan, Bologna-Juventus Coppa Italia, ottavi – Torino-Fiorentina, Inter-Benevento, Napoli-Sassuolo Coppa Italia, ottavi – Cagliari-Atalanta, Roma-Virtus Entella 16/1 Supercoppa italiana Juventus-Milan (Jeddah, Arabia Saudita)

Supercoppa italiana Juventus-Milan (Jeddah, Arabia Saudita) 30/1 Coppa Italia (da definire il quadro dei quarti di finale)

Febbraio

E' il mese delle coppe per eccellenza con le italiane che si presentano ai nastri di partenza degli ottavi di Champions (Juventus e Roma) e dei sedicesimi di Europa League (Inter e Napoli retrocessi da gironi, Lazio). Quali sono gli avversari? Porto per i giallorossi, Atletico Madrid per la formazione di Allegri. Siviglia, Rapid Vienna e Zurigo gli ostacoli sulla strada di bancocelesti, nerazzurri e partenopei.

12/2 Champions League ottavi andata – Roma-Porto, Manchester United-Psg

13/2 Champions League ottavi andata – Tottenham-Dortmund, Ajax-Real Madrid

14/2 Europa League sedicesimi andata – Lazio-Siviglia, Rapid Vienna-Inter, Zurigo-Napoli

Champions League ottavi andata – Roma-Porto, Manchester United-Psg Champions League ottavi andata – Tottenham-Dortmund, Ajax-Real Madrid Europa League sedicesimi andata – Lazio-Siviglia, Rapid Vienna-Inter, Zurigo-Napoli 19/2 Champions League ottavi andata – Lione-Barcellona, Liverpool-Bayern

20/2 Champions League ottavi andata – Atletico-Juventus, Schalke 04-Manchester City

21/2 Europa League sedicesimi ritorno – Siviglia-Lazio, Inter-Rapid Vienna, Napoli-Zurigo

Champions League ottavi andata – Lione-Barcellona, Liverpool-Bayern Champions League ottavi andata – Atletico-Juventus, Schalke 04-Manchester City Europa League sedicesimi ritorno – Siviglia-Lazio, Inter-Rapid Vienna, Napoli-Zurigo 27/2 Coppa Italia (da definire il quadro delle semifinali)

Marzo

La Champions e l'Europa League completano il quadro delle qualificazioni ai quarti di finale. La novità è costituita dal ritorno in campo della Nazionale di Mancini per le qualificazioni a Euro 2020: Finlandia e Lichtenstein le prime avversarie in calendario per gli Azzurri.

5/3 Champions League ottavi ritorno – Dortmund-Tottenham, Real Madrid-Ajax

6/3 Champions League ottavi ritorno – Psg-Manchester United, Porto-Roma

7/3 Europa League ottavi andata

Champions League ottavi ritorno – Dortmund-Tottenham, Real Madrid-Ajax Champions League ottavi ritorno – Psg-Manchester United, Porto-Roma Europa League ottavi andata 12/3 Champions League ottavi ritorno – Juventus-Atletico, Manchester City-Schalke 04

13/3 Champions League ottavi ritorno – Barcellona-Lione, Bayern Monaco-Liverpool

14/3 Europa League ottavi ritorno

Champions League ottavi ritorno – Juventus-Atletico, Manchester City-Schalke 04 Champions League ottavi ritorno – Barcellona-Lione, Bayern Monaco-Liverpool Europa League ottavi ritorno 23/3 Qualificazioni Europei – Italia-Finlandia

26/3 Qualificazioni Europei – Italia-Liechtenstein

Aprile

Ce l'avranno fatta Juventus e Roma a farsi largo in Champions? Inter, Napoli e Lazio saranno nell'urna del sorteggio? La speranza è che ad aprile il calcio tricolore possa fare filotto.

9/4 Champions League quarti andata

10/4 Champions League quarti andata

11/4 Europa League quarti andata

Champions League quarti andata Champions League quarti andata Europa League quarti andata 16/4 Champions League quarti ritorno

17/4 Champions League quarti ritorno

18/4 Europa League quarti ritorno

Champions League quarti ritorno Champions League quarti ritorno Europa League quarti ritorno 24/4 Coppa Italia (da definire il quadro delle semifinali)

Coppa Italia (da definire il quadro delle semifinali) 30/4 Champions League semifinali andata

Maggio

Mese decisivo, scattano le prime finali: a metà mese (15) è in calendario la finale di Coppa Italia mentre le semifinali di Champions ed Europa League spalancheranno i battenti ai big match per le assegnazioni dei trofei continentali: il primo, a Baku (in Azerbaijan).

1/5 Champions League semifinali andata

2/5 Europa League semifinali andata

3/5 Europei Under 17 (Irlanda)

Champions League semifinali andata Europa League semifinali andata Europei Under 17 (Irlanda) 7/5 Champions League semifinali ritorno

8/5 Champions League semifinali ritorno

9/5 Europa League semifinali ritorno

Champions League semifinali ritorno Champions League semifinali ritorno Europa League semifinali ritorno 15/5 Finale Coppa Italia

Finale Coppa Italia da 23/5 a 15/6 Campionato mondiale Under 20 (Polonia)

Campionato mondiale Under 20 (Polonia) 26/5 ultima giornata Serie A

ultima giornata Serie A 29/5 Finale Uefa Europa League (Baku, Azerbaijan)

Giugno

Sarà il Wanda Metropolitano di Madrid (il nuovo stadio dell'Atletico) a ospitare il 1° giugno la finale per l'attribuzione della Champions League. Pochi giorni dopo la Uefa vedrà la disputa in Portogallo delle finali di Nations League. A metà mese torna l'Italia di Mancini che affronterà Grecia e Bosnia per le qualificazioni di Euro 2020.

1/6 Finale Champions League (Wanda Metropolitano, Madrid, Spagna)

Finale Champions League (Wanda Metropolitano, Madrid, Spagna) 5-9/6 Finali Uefa Nations League (Portogallo)

Finali Uefa Nations League (Portogallo) 7/6-7/7 Campionato mondiale femminile (Francia)

Campionato mondiale femminile (Francia) 8/6 Qualificazioni Europei – Grecia-Italia

11/6 Qualificazioni Europei – Italia-Bosnia

Qualificazioni Europei – Grecia-Italia Qualificazioni Europei – Italia-Bosnia da 14/6 a 7/7 Copa America (Brasile)

Copa America (Brasile) da 15/6 a 7/7 CONCACAF Gold Cup (Stati Uniti e Costa Rica)

CONCACAF Gold Cup (Stati Uniti e Costa Rica) da 16 a 30/6 Campionato europeo Under 21 (Italia e San Marino)

Luglio

da 7 a 20/7 Europei Under 19 (Armenia)

Agosto

In attesa dell'inizio del campionato di Serie A e degli altri tornei continentali(compresi i sorteggi della fase a gironi di Champions ed Europa League), sarà la finale di Supecoppa europea in programma a Istanbul il 14 agosto a occupare la scena.

14/8 Supercoppa Europea (Istanbul, Turchia)

Settembre

La prima giornata di campionato con ogni probabilità farà da prologo alla pausa per le Nazionale: tra il 5 e l'8 si giocano le prime gare di ritorno delle qualificazioni a Euro 2020.

5/9 Qualificazioni Europei – Armenia-Italia

8/9 Qualificazioni Europei – Finlandia-Italia

Ottobre

Mese decisivo per conoscere il destino dell'Italia. Ce l'avrà fatta ad aver messo l'ipoteca sul proprio girone, conquistando senza patemi la qualificazione a Euro 2020?

da 5 a 27/10 Campionato mondiale Under 17 (Perù)

Campionato mondiale Under 17 (Perù) 12/10 Qualificazioni Europei – Italia-Grecia

15/10 Qualificazioni Europei – Liechtenstein-Italia

Novembre

Ultimo atto della fase a gironi delle qualificazioni di Euro 2020. Riflettori puntati anche sulla finale di Copa Libertadores che quest'anno si giocherà a Santiago (in Cile).