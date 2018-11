Di episodio molto singolari e unici nel loro genere i campi di provincia ne sono pieni ma quello che è successo durante la gara di Prima Categoria girone D piemontese, tra Bacigalupo e Barracuda, è davvero qualcosa di inusuale: la formazione di casa ha vinto con una rete al 95’ ma prima è stato concesso un rigore piuttosto singolare dall’arbitro dopo aver udito un espressione blasfema da parte di un giocatore della squadra ospite presente all’interno dell’area di rigore. La gara si rigiocherà con il Bacigalupo cercherà la vittoria per salire al secondo posto in classifica mentre il Barracuda cercherà di risalire per agganciare la zona playoff ma l'episodio che ha caratterizzato il match è stato davvero unico.

L'accaduto

Tutto ruota intorno all’episodio registrato intorno al nono minuto della ripresa, quando il numero cinque della squadra ospite, Gianpiero Opsi, nell’incitare i suoi compagni si è lasciato andare ad un espressione ritenuta blasfema e la punizione arrivata nei suoi confronti, e in quelli della sua squadra, è stata la più severa possibile: oltre all’espulsione del giocatore è stato assegnato anche il calcio di rigore, dal momento in cui Opsi si trovava all’interno della propria rea. Le proteste della squadra del Barracuda durante e dopo la gara ma al termine della sfida si è subito passati alla parte burocratica, visto che è stato presentato il ricorso al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta ma nel referto il direttore di gara ha ammesso l’errore tecnico. La partita fra Bacigalupo e Barracuda si rigiocherà perché è stata accolta la rimostranza della squadra ospite ma è raro imbattersi in un episodio così particolare.

Il ricorso e la regola

Il reclamo, infatti, è stato accolto in base all’articolo 12 del regolamento del Giuoco del Calcio, che prevede: