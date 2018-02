La denuncia arriva direttamente dalla Gelbison, la società di Vallo della Lucania (Salerno) che – come si apprende dal comunicato pubblicato sul sito del club rossoblù – accende i riflettori su quanto accaduto sabato pomeriggio a Ercolano, in occasione della gara del campionato juniores disputata allo stadio ‘Raffaele Solaro'. Secondo la versione dei fatti raccontata dagli ospiti, il tecnico e alcuni calciatori sarebbero stati minacciati, aggrediti e colpiti non solo nel corso del match ma anche al rientro nello spogliatoio tanto da essere costretti a ricorrere a cure mediche in ospedale per le lesioni riportate.

In attesa che venga fatta chiarezza dal Comitato Regionale e di capire, anche dall'eventuale distinta dell'arbitro, cosa è successo ecco quanto riportato dalla dirigenza vallese nella nota scritta per stigmatizzare quegli episodi che nulla c'entrano con una partita di calcio.