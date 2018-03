In terra olandese è andata in scena la follia. Nel giorno del cordoglio e dello sgomento per la tragica morte di Davide Astori che ha sconvolto il panorama calcistico internazionale fa ancora più male vedere quanto accaduto nella seconda divisione del calcio oranje, nel derby tra il Go Ahead Eagles e il De Graafschap. Rissa in campo al termine della gara tra gli ultrà di casa e i giocatori, con il terreno di gioco che si è trasformato in un vero e proprio ring.

La furia dei tifosi del Go Ahead Eagles dopo la pesante sconfitta nel derby.

A Deventer è andato in scena il caldissimo derby tra la squadra di casa il Go Ahead Eagles e il De Graafschap formazione della città di Doetinchem, con sede a poco più di 40 km di distanza. Un match valido per la Eerste Divisie, il campionato di Serie B olandese. La blasonata formazione biancoazzurra, che vanta nel suo palmares 4 titoli di campione d'Olanda, ha incassato una pesantissima sconfitta interna per 0-4 che ha fatto perdere la testa agli ultrà di casa.

Gli ultrà invadono il campo, che rissa con i calciatori. Volano pugni e calci.

Ecco allora che al fischio finale è andata in scena la follia. Alcuni pseudotifosi del Go Ahead Eagles hanno fatto irruzione in campo, sfuggendo ai controlli degli steward, nel tentativo di aggredire i calciatori avversari e non solo. I giocatori della formazione di casa, sono intervenuti per difendere i colleghi e se stessi e hanno reagito con calci e pugni. Colpi proibiti a ripetizione, per una vera e propria rissa con immagini fortissime che hanno fatto inevitabilmente il giro del web.

Pagina nera per il calcio olandese, il Go Ahead prende le distanze in una nota.

Difficile riportare, anche grazie all'intervento delle forze dell'ordine la situazione alla normalità, con gli ultrà che sono stati schedati e in molti casi arrestati dalle forze dell'ordine. Una pagina nerissima per lo sport più bello del mondo, e per l'Olanda dello sport, con il Go Ahead che ha provveduto immediatamente a prendere le distanza con una nota ufficiale, condannando l'accaduto: "Ci vergogniamo profondamente. Il club farà ogni sforzo possibile per prendere le misure appropriate nei confronti dei responsabili".