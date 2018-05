E' arrivato il tempo degli addii. A Cagliari si cambia: dopo aver conquistato una salvezza più che difficile e all'ultimo respiro, il club sardo ha deciso di dare un colpo di spugna al recente passato e guardare avanti. Divorziando dal tecnico Diego Lopez.

Il club cagliaritano ha ufficializzato in un comunicato la fine del rapporto con il tecnico uruguaiano, al quale non è bastato raggiungere l'obiettivo salvezza per essere confermato. L'allenatore di Montevideo ha pagato le scelte di una stagione infelice. Una telefonata del ds Marcello Carli gli ha confermato la decisione della società di cambiare guida tecnica.

"Il Cagliari Calcio saluta l'allenatore Diego Lopez e lo ringrazia con affetto per il lavoro svolto in questi mesi. Con dedizione e professionalità, trasmettendo alla squadra il suo forte attaccamento ai colori rossoblù, Lopez ha saputo infondere al gruppo fiducia nei propri mezzi, la voglia di non arrendersi, contribuendo a condurre il Cagliari alla conquista della permanenza nella massima serie"

Grazie e arrivederci, il rapporto si chiude

La nota del Cagliari, in cui viene precisato che il rapporto con Lopez "si concluderà il 30 giugno 2018" non lascia spazio a dubbi: si cercherà un sostituto capace di riportare il Cagliari subito in acque più tranquille. "Il Cagliari Calcio rivolge un grande abbraccio al mister, con l'augurio che la continuazione della sua carriera possa riservargli le migliori soddisfazioni", conclude il club sardo.

Il successore: sfida tra Maran e Juric

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, in pole position per sostituire Diego Lopez in panchina nella prossima stagione ci sarebbe Rolando Maran, ex allenatore del Chievo. altra piazza caldissima dopo un anno vissuto sul bordo del precipizio della retrocessione. Nelle prossime ore ci saranno degli aggiornamenti da parte del club isolano.