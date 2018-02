Le ultime ore Fabio Pisacane farà fatica a dimenticarle. Il difensore del Cagliari, prima di arrivare al centro sportivo di Asseminello per l'allenamento quotidiano, è infatti rimasto vittima con la sua auto di un tamponamento che ha coinvolto più vetture: un incidente che ha provocato al centrale di Diego Lopez anche un taglio lacero contuso all'altezza del ginocchio destro.

Subito soccorso e medicato, Pisacane ha poi raggiunto i compagni in ritiro ed è ovviamente rimasto a riposo a causa della ferita provocata dall'incidente. Secondo le prime notizie che sono arrivate dal quartier generale sardo, per il giocatore non ci sarebbe nessuna preoccupazione anche se bisognerà capire se potrà essere disponibile per il prossimo impegno di campionato: quello di lunedì prossimo contro il Napoli di Maurizio Sarri.

Il precedente di Bruno Peres.

Secondo quanto riportato dal quotidiano "L'unione Sarda", il difensore napoletano sarà invece regolarmente in campo con i compagni già nella prossima rifinitura atletica in vista della ripresa del campionato. Insieme a lui, dovrebbe essere presente anche Farias che nella giornata di oggi si era limitato a massaggi e terapie per l'affaticamento al polpaccio. Il terribile incidente del difensore rossoblu, che ha ovviamente messo in allarme tutto lo staff cagliaritano, è arrivato a pochi giorni dall'incredibile botto del romanista Bruno Peres: l'ultimo episodio, in ordine di tempo, che ha coinvolto un calciatore.

Il laterale brasiliano, già balzato agli onori della cronaca per un incidente nel novembre del 2016 nel quale aveva distrutto la sua auto, aveva infatti nuovamente perso il controllo del proprio mezzo lo scorso 4 febbraio in zona Terme di Caracalla – Circo Massimo, distruggendo la propria macchina ed uscendo miracolosamente illeso dal terribile schianto al punto di rifiutare il ricovero in ospedale.