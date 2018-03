La scomparsa prematura di Davide Astori ha colpito tutto il mondo del calcio e, dopo i funerali di giovedì, questo weekend le squadre ritorneranno in campo omaggiando il capitano della Fiorentina in diversi modi. Il difensore del Cagliari, Filippo Romagna, che indossava la numero 13, proprio quella indossata dal centrale bergamasco negli anni sull'isola e in viola, non indosserà più quella maglia e continuerà le restanti giornate di campionato con il numero 56. Sia la Fiorentina che il Cagliari avevano deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13 per onorare la memoria del calciatore scomparso la scorsa settimana a Udine. L'annuncio è arrivato tramite un tweet dal profilo ufficiale del difensore della squadra sarda

Ho parlato con Astori solo una volta ed ho apprezzato subito il suo spessore umano.

È giusto che il numero 13 del Cagliari rimanga suo per sempre La mia stagione proseguirà con il 56, numero per me importante visto che è la data di nascita di mio padre.

Assogiornalisti, Fiorentina-Benvento senza pagelle

Quella tra Fiorentina e Benevento di domani sarà una gara molto particolari perché verrà disputata a pochi giorni dai funerali di Davide Astori. Sarà difficile sia per chi è in campo, sia per chi lavora intorno al mondo del calcio e per questo l'Associazione stampa e giornalisti ha lanciato un appello a tutte le testate: niente pagelle ai giocatori per questo turno. Ecco il comunicato