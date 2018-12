La sconfitta di Anfield contro il Liverpool e l'eliminazione dalla Champions sono un boccone amaro per il Napoli. Oggi come nel 2013 gli azzurri escono sì a testa alta ma abbandonano la competizione maggiore col rimpianto e l'handicap della differenza reti pur avendo perso una sola gara, quella decisiva nel Merseyside. Quale squadra arriva all'appuntamento con il Cagliari? Le parole di Ancelotti, al di là del cosiddetto ‘patto della parrucca' nella serata scherzosa passata a cena, fotografano il momento degli azzurri.

Vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa – ha ammesso in conferenza stampa alla vigilia della gara in programma domenica alle 18 -. Ma vogliamo esserlo per vincere e portare a casa qualcosa. Il futuro, a mio parere, è roseo. Questa è una squadra giovane, già fatta ma che sta lentamente inserendo dei calciatori forti e che con piccoli accorgimenti potrà migliorare ulteriormente. Non garantisco al cento per cento vittorie in questa stagione, ma a breve termine questa squadra vincerà qualcosa.

La delusione è tanta ma è pari anche la consapevolezza che questo gruppo ha ancora molto da dire e da chiedere alla stagione: c'è la Coppa Italia alle porte e soprattutto c'è un cammino in Europa League che può riservare grandi soddisfazioni. Questo Napoli può vincerla? Ancelotti replica così.

Prima di tutto, vorrei una finale. Se poi sarà contro il Chelsea, sarebbe bellissimo ed entusiasmante per me ma anche per Sarri.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Cagliari in emergenza contro il Napoli. difesa da ridisegnare per le squalifiche di Ceppitelli e Srna: dovrebbero esserci Pisacane a destra, con Romagna e Klavan centrali. A sinistra si va verso la conferma di Padoin. In attacco non ci sarà Pavoletti, ci potrebbe essere spazio per Cerri.

Cagliari (4-3-1-2) Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau, Cerri. All.: Maran.

Ospina o Meret tra i pali? Ancelotti deciderà nelle prossime ore. In difesa Mario Rui non ci sarà, non figura nemmeno tra i convocati (problema muscolare). Pronto a prenderne il posto Ghoulam, con l'alternativa Hysaj e Malcuit schierato sulla destra). Al centro Albiol potrebbe lasciare il posto a Maksimovic. In attacco al fianco di Insigne il favorito numero 1 è Milik.