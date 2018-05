Lavori in corso in casa Cagliari per la prossima stagione. Conquistata con non pochi problemi la salvezza, il presidente Tommaso Giulini sta ancora riflettendo sul futuro della panchina sarda. Ancora indeciso sulla conferma di Lopez, il numero uno rossoblu sta parallelamente portando avanti una serie di incontri con altri allenatori potenzialmente utili alla causa del club. Nelle ultime ore sarebbe stato contattato anche l'ex commissario tecnico azzurro Giampiero Ventura: ancora a spasso, dopo l'infelice epilogo con la Nazionale.

Secondo le ultime indiscrezioni, il mister ligure (che aveva già allenato in Sardegna in due precedenti occasioni) avrebbe però declinato le offerte di Giulini: ritenute evidentemente non in linea con le proprie ambizioni. Il "no, grazie" di Ventura, ha dunque rimesso in discussione il lavoro della società sarda che ora dovrà indirizzarsi su altri allenatori.

C'è anche Prandelli tra i candidati

In corsa per l'eventuale successione di Lopez, sarebbero rimasti a questo punto un ristretto numero di nomi sui quali i dirigenti del club sardo sta ancora lavorando per capire la loro disponibilità. Oltre all'ex genoano Ivan Juric, che secondo Sky sarebbe già stato contattato da Giulini, spiccano anche i profili di Roberto De Zerbi, Rolando Maran e soprattutto Cesare Prandelli.

"Il discorso allenatore lo affronteremo nella prossima settimana – ha spiegato in conferenza stampa il direttore sportivo Marcello Carli – Le caratteristiche che stiamo cercando sono quelle di un tecnico capace di formare una squadra propositiva, di fare calcio e non di giocare in maniera passiva. E' normale che non avendo ancora confermato Lopez, la gente possa pensare ad altri nomi. De Zerbi? A me ne piacciono tanti. Ho già parlato della questione anche con Lopez, e gli ho detto avrei affrontato la questione solamente nei prossimi giorni".