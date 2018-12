Ci sono delle squadre che a ridosso di Natale e a un pugno di partite dalla fine del girone d'andata possono ancora vantare il merito di non avere subito sconfitte. Si contano sulle dita di una mano e l'Italia è ben rappresentata dalla Juventus, tra le migliori in assoluto nel Vecchio Continente, insieme ai campioni di Francia del Paris Saint-Germain e del Liverpool. E' caduto, invece, il Borussia Dortmund, leader in Bundesliga che ha subito il primo ko della stagione contro il Dusseldorf in trasferta.

La sconfitta del Borussia è stata comunque indolore ai fini della classifica perché il Dortmund ha mantenuto la vetta della Bundesliga, davanti al Bayern Monaco. Anche il Paris Saint Germain domina in Francia in Ligue1 così come la Juventus indiscussa leader della Serie A davanti a Napoli e Inter.

La caduta del Borussia

Alla sedicesima giornata del campionato tedesco il Borussia ha dovuto chinare la testa: è infatti arrivata la sconfitta da parte del Borussia Dortmund in casa del Dusseldorf per 2-1, avvenuta alla vigilia del 109° compleanno del club giallonero. Uno stop che segna la prima sconfitta di Bundesliga per Marco Reus e compagni che sono sempre in prima posizione con 12 vittorie, tre pareggi e 1 sconfitta.

Psg e Liverpool corazzate di Ligue1 e Premier

In Francia e in Inghilterra, le migliori portano i nomi di Psg e di Liverpool. Per i campioni transalpini e per il club inglese il totale delle vittorie è di 14 partite. Neymar e compagni hanno collezionato anche 2 pareggi mentre in Premier il Liverpool ne ha fatti 3, giocando una partita in più.

Juve, la migliore tra i migliori

La Juventus, in Serie A in 16 partite ha ottenuto addirittura quasi filotto completo: 15 successi e un solo pareggio, contro il Genoa a Marassi. Una dimostrazione di forza assoluta per i bianconeri di Cristiano Ronaldo che si stanno confermando una delle realtà più solide del Continente soprattutto in chiave Champions League.