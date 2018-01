L'arbitro Maresca lo invita a uscire dal campo, Cacciatore mima il gesto delle manette e viene espulso. Quel gesto plateale – lo stesso che fece José Mourinho nel febbraio del 2010 e nel 2016 ripetuto da Tonelli, allora all'Empoli – è costato caro al Chievo Verona. Ridotto in pesante inferiorità numerica, ha chiuso la gara in 9 a causa del precedente ‘rosso' per doppia ammonizione a Bastien, capace di prendere due cartellini gialli nel giro di un paio di minuti per delle ingenuità clamorose: trattiene Asamoah per la maglietta (superato dal calciatore, prova a fermarlo in maniera poco ortodossa) e si rende protagonista di un'entrata scomposta sullo stesso avversario.

Clivensi nervosi, l'acme della tensione si verifica al 16° del secondo tempo. Cacciatore resta a terra dopo uno scontro di gioco. Nulla di grave ma l'ingresso dello staff medico in campo obbliga il direttore di gara – a termini di regolamento – a invitare il calciatore ad abbandonare il campo anche se si è rialzato subito. L'esterno del Chievo, contrariato dalla decisione a suo dire ingiusta da parte dell'arbitro, è sì uscito dal terreno di gioco ma lo ha fatto in maniera pittoresca… incrociando le braccia a mo' di manette per due volte, come mostrato dalle immagini della tv.

Cosa rischia Cacciatore. Tre giornate di squalifica, è questa la sanzione che potrebbe colpire il giocatore del Chievo dopo quanto accaduto sabato sera. E' la stessa punizione che il giudice sportivo inflisse allo ‘special one' quando mimò il gesto delle manette all'arbitro Tagliavento durante un Inter-Sampdoria. Il tecnico portoghese protestava per l'espulsione di un suo giocatore: scontò 3 turni di stop e un'ammenda di 40mila euro. Nel 2016 la scena si ripete: l'allora difensore dell'Empoli, Lorenzo Tonelli, imitò Mourinho dopo essere stato espulso per doppia ammonizione. Anche a lui toccarono 3 giornate di squalifica.