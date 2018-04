Renzi è pronto a scendere in campo. Non si tratta dell'ex Premier Matteo, ma di suo figlio Francesco che, a quanto pare, potrebbe avere un futuro importante nel calcio che conta. Il 17enne infatti si è messo in mostra con la maglia di una società dilettantistica fiorentina, al punto da finire nel mirino nel Genoa, club storicamente molto attento ai giovani profili più interessanti italiani e non. E Francesco Renzi potrebbe essere pronto per il grande salto, soprattutto dopo aver conquistato anche la maglia della Nazionale under 17 dilettanti.

Chi è Francesco Renzi, figlio dell'ex Presidente del Consiglio Matteo

Francesco Renzi è il figlio primogenito di Matteo dal quale ha ereditato la passione per il calcio (e chissà forse il tifo per la Fiorentina?), e sta coltivando il sogno di diventare un calciatore professionista come il fratello minore Emanuele. Classe 2001 si è ben disimpegnato con la casacca dei dilettati dell'Affrico, rivelandosi un bomber, come confermato dal titolo di capocannoniere del girone C degli Allievi Regionali. Ottima la sua performance nei mesi scorsi in occasione del Torneo delle Regioni, in cui ha rappresentato la Toscana.

Renzi jr in prestito al Genoa

Come rivelato dal Secondo XIX, Renzi junior è finito nel mirino del Genoa. Il club rossoblu ha deciso di tenere in prova il ragazzo a Voltri, negli Allievi nazionali guidati da Chiappino con la supervisione del direttore sportivo della squadra Primavera rossoblu Carlo Taldo. Queste le parole di Michele Sbravati, responsabile delle Giovanili rossoblu che al quotidiano ha dichiarato: "Ci ha fatto un’ottima impressione. Ha doti fisiche interessanti, è un lottatore generoso".

L'umiltà di Francesco Renzi e le sue caratteristiche

Nonostante il cognome importante il giovane Renzi si è presentato in maniera molto umile, dimostrandosi pronto al sacrificio sul campo senza aspettarsi favoritismi: "Non si è presentato da figlio dell’ex premier bensì da ragazzo come tutti gli altri. Somiglia al papà, anche nel modo di parlare. Abbiamo conosciuto un giovane perbene, umile, con la testa giusta di chi vuole fare il calciatore. Un’ottima impressione". E dopo il provino con il club ligure, Renzi continuerà a restare nell'orbita degli osservatori rossoblu per il futuro.