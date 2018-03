Come fa un interista a tifare Napoli prima del match di domenica sera a San Siro tra l'Inter e i partenopei? Ci pensa Massimo Moratti a svelarlo, nel corso della cerimonia per i 110 anni della società nerazzurra celebrati in pompa magna, dove non è mancato nessuno. Figuriamoci il Presidente del Triplete, rimasto in carica per un ventennio in cui ha vissuto tutto e il suo contrario, nel bene e nel male.

Proprio a ridosso della partita di San Siro, l'ex numero uno nerazzurro ha parlato dell'avversario che l'Inter dovrà affrontare, applaudendone il gioco e la stagione. E tifando per il Napoli. Non nei novanta minuti di San Siro, ovviamente, ma nella lunga corsa tricolore contro la Juventus.

Scudetto: più Napoli che Juve

Ecco svelato il mistero: Massimo Moratti non è improvvisamente impazzito, sta solo provando a giocare con la scaramanzia tifando per la squadra di Sarri, ritenuta idonea a vincere quest'anno lo scudetto, più della Juventus. E per questo, l'ex presidente mette le mani avanti: in caso di sconfitta domenica sera, la si subirà da una squadra che ha tutto per diventare la numero 1 in Italia.

Lo scudetto? Tra la Juventus e il Napoli spero lo vinca il Napoli, ma la Juventus anche in Champions ha confermato di essere una squadra di sostanza e ha meritato.

Zona Champions, obiettivo possibile

E poi c'è l'Inter, eterno amore e tormento che ancora una volta ha illuso per poi limitarsi a giocare per le zone di rincalzo, quelle della Champions League. Complicandosi da sola la vita, come da tradizione puntualmente rispettata. E' così che l'obiettivo dichiarato – la Zona Champions – oggi è diventata più complicata del previsto.

Noi dobbiamo pensare a far andare bene l'Inter e se batteremo il Napoli tanto meglio perché abbiamo bisogno di punti. Arrivare in Champions non è per niente facile, ma dipende dai giocatori e bisogna che se ne rendano conto. Dare tutto per l'Inter è il loro dovere.

L'Inter di Suning, progetto vincente

-ìUn'Inter in formato europeo come l'aveva lasciata Moratti nel 2010, l'anno del Triplete. Oggi, i nerazzurri hanno una nuova realtà, nuovi proprietari e nuovi progetti. In cui crede anche l'ex presidente.