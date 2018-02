Il gelo sta per abbattersi sull’Europa e soprattutto sull’Italia. Il vento gelido siberiano ‘Burian’, che non batte lo ‘Stivale’ da oltre vent’anni e che non lo ha battuto meno di una decina di volte nel secolo scorso, porterà grandi nevicate e un grande crollo delle temperature, che andranno ampiamente al di sotto dello zero sia al nord che al centro che al sud. E il maltempo potrebbe influenzare e non poco anche il weekend della Serie A.

Il meteo della 26a giornata di Serie A

Il ventiseiesimo turno del campionato si apre con l’incontro tra il Bologna e il Genoa. Al Dall’Ara si giocherà alle ore 18 e sul finire della partita dovrebbe arrivare la neve. Le temperature saranno bassissime, ma la gara non è a rischio. Non dovrebbero esserci problemi per Inter-Benevento, l’altro anticipo, e nemmeno per Crotone-Spal, match dell’ora di pranzo.

Neve per Verona-Torino, Juve-Atalanta sotto zero

Invece potrebbero esserci delle difficoltà, sempre per via della neve, per Verona-Torino e per Sassuolo-Lazio, la temperatura al Mapei Stadium sarà prossima alla zero alle 15. Tanta pioggia, ma niente neve durante Fiorentina-Chievo e Roma-Milan. Pioggia e quattro gradi sotto zero previsti a Torino quando si disputerà Juventus-Atalanta.

Burian e le raffiche di vento

La ventiseiesima giornata di campionato si chiuderà con Cagliari-Napoli, ma la Sardegna non sarà colpita dal gelido vento siberiano. La settimana prossima le temperature potrebbero scendere ulteriormente di dieci gradi rispetto ai valori della media stagionale. L’aria gelida sarà ancora più forte e sarà la prossima settimana accompagnata da raffiche di vento superiori addirittura ai cento chilometri orari. E potrebbero esserci problemi per le semifinali di Coppa Italia e i successivi incontri di campionato, quelli della ventisettesima giornata.