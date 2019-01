Lavorare stanca, ma anche giocare a quanto pare. Dev'essere stato il pensiero di Caiuby Francisco da Silva, noto semplicemente come Caiuby, calciatore di origini brasiliane e attaccante dell'Augusta che ha deciso di sparire per oltre 20 giorni senza mai presentarsi agli allenamenti della squadra. Per poi farsi immortalare a ballare e divertirsi in un locale notturno tedesco.

Una storia quasi paradossale ma tristemente reale e che ha fatto scoppiare un vero e proprio caso in casa dell'Augusta, club che milita in Bundesliga. L’attaccante brasiliano, dopo non essere partito a inizio mese con la squadra per il ritiro invernale a causa di motivi personali, è ultimamente sparito dai radar del club tedesco, non presentandosi al campo di allenamento ormai da ben tre settimane.

L'assenza di tre settimane

Un’assenza che ovviamente non è passata inosservata anche se fino ad oggi la società aveva deciso di non crearne un caso. Ma al limite c'è tutto e gli ultimi avvenimenti stanno mettendo in imbarazzo la società che non sa più come giustificare il comportamento del giocatore davanti alla notizia finita in pasto ai giornali.

Il video dello scandalo

Nella scorsa notte, oltretutto, Caiuby è stato ripreso da un tifoso mentre ballava e beveva all’interno di una discoteca tedesca. Accortosi dell’episodio, l’attaccante, insieme alle sue guardie del corpo, avrebbe insistentemente cercato di persuadere il ragazzo a cancellare i filmati, senza però un esito positivo e ora il giocatore dovrà ricevere una dura reazione da parte del club.

Chi è Caiuby

L'attaccante brasiliano, classe 1988, era arrivato in Germania nel 2008 dopo aver militato per qualche stagione in Brasile. Acquistato dal Wolfsburg, Caiuby venne prima prestato al Duisburg per poi venire ceduto nel 2011 all'Ingolstadl 04 club in cui ha militato fino al 2014, per passare alla sua attuale società, l'Augusta dove ha confezionato fino ad oggi 1 gol in 22 presenze.