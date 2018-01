Il Bayern Monaco è sempre più padrone della Bundesliga. Il club bavarese ha vinto in casa del Bayer Leverkusen la prima gara del 2018 per 3 a 1 grazie alle reti di Javi Martinez, Franck Ribery e James Rodriguez. Per la squadra di Herrlich è andato in goal Kevin Volland.

I ragazzi di Jupp Heynckes sono + 14 sullo Schalke 04 che giocherà domani in casa del Lipsia: il Bayern sembra essere padrone incontrastato del campionato tedesco e con il peso specifico dei calciatori non avrò problemi a conquistare il suo sesto titolo consecutivo. Ottime prestazioni alla BayArena di Arturo Vidal, Thomas Muller e Nickals Sule. Esordio per Sandro Wagner.

Martinez in mischia, Bayern avanti.

Un primo tempo divertente e pimpante quello visto alla BayArena con i bavaresi che hanno provato a far girare il pallone e verticalizzare nel momento giusto mentre la squadra di Heiko Herrlich si è mossa soprattutto in contropiede. Dopo un paio di occasioni per parte, arrivate soprattutto da palle inattive, al 32′ ci ha pensato Javi Martinez a portare in vantaggio il Bayern con un tiro in mischia su azione d'angolo.

Ribery e James regalano i 3 punti a Heynckes.

Nel secondo secondo tempo il Bayer è partito forte e Bailey ha colpito la traversa con un bel tiro dal limite ma al 59′ Franck Ribery ha trovato il raddoppio con un tiro di destro dopo aver dribblato Tah. Bellissimo assist di James Rodriguez per l'esterno francese che non ha lasciato scampo a Leno. Al 71′ Volland ha provato a riaprire la gara per il Leverkusen con un tiro dal limite che ha trovato le deviazioni di Martinez e Sule ed è finito alle spalle di Ulreich ma al 91′ James Rodriguez ha chiuso la pratica con una punizione deliziosa dal limite dell'area che si è infilato sotto l'incrocio. Gara mai in discussione e vittoria giusta per gli uomini di Jupp Heynckes. Ha fatto il suo esordio Sandro Wagner, attaccante arrivato in questa sessione di mercato dall'Hoffenheim per 15 milioni di euro, che ha sostituito Franck Ribery al 79′.

Il migliore: James Rodriguez.

Il trequartista colombiano ha giocato una grande partita, soprattutto nella ripresa, quando ha trovato più spazi e si è mosso tra le linee in maniera eccellente. C'è la sua firma sulla gara della BayArena: bellissimo il suo lancio per Ribery sull'azione della seconda rete e magnifica la pennellata che ha messo la parola "fine" sulla partita. Una punizione difficilissima che solo un calciatore con i suoi mezzi tecnici poteva trasformare in goal.