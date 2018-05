C'è anche un po' di Italia, nella grande festa per la conquista della qualificazione alla prossima Champions League dello Schalke 04. A riportare la squadra di Gelsenkirchen nella competizione europea più importante ci ha infatti pensato Domenico Tedesco: il trentaduenne allenatore nato in Calabria e trasferitosi in Germania all'eta di due anni.

Dopo aver abbandonato il suo lavoro alla Mercedes e dopo una breve e modesta carriera da calciatore dilettante nell'ASV Aichwald, il nativo di Rossano si infatti dedicato alla panchina prendendo il patentino e poi allenando la stessa squadra che lo aveva accolto da giocatore. Arrivato allo Schalke 04 nell'estate dello scorso anno, Tedesco è così riuscito a portare i "minatori" fino al secondo posto in Bundesliga: piazzamento che gli ha assicurato la qualificazione alla prossima Champions.

Finale thrilling in Bundesliga

A certificare il secondo posto alle spalle del Bayern Monaco campione di Germania, è stato infatti il successo colto sul campo dell'Augsburg e arrivato grazie alla rete di Kehrer e all'autogol decisivo di Finnbogason nella ripresa. Per lo Schalke 04 si tratta dunque di un ritorno del massimo torneo continentale dopo un'attesa di tre anni, nei quali la squadra tedesca aveva tentato con poca fortuna di avanzare in Europa League. Un successo straordinario per il giovane allenatore dal doppio passaporto che ha festeggiato negli spogliatoi insieme a tutta la squadra.

Per le altre due posizioni che valgono la Champions League del prossimo anno, sono ancora in corsa Borussia Dortmund, Hoffenheim e Bayer Leverkusen. Tutto si deciderà nell'ultima giornata di campionato che, tra le altre partite, proporrà anche lo scontro diretto tra Hoffenheim e Dortmund e la partita casalinga delle "aspirine" contro l'Hannover 96.