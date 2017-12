E' Tedesco il miglior tecnico della Bundesliga. Tedesco di nome ma non di nazionalità perché l'allenatore dello Schalke04 è italianissimo nella nazionalità. Si chiama Domenico Tedesco ed è stato appena eletto in Germania come l'allenatore rivelazione del campionato. Nessun successo particolare, nessuna fuga in classifica,ma semplicemente un'idea di calcio che ha convinto i tifosi della squadra di Gelsenkirchen dopo un avvio ricco di perplessità. Adesso è proprio lui il leader della classifica dei tecnici più votati in Bundesliga, confermandosi un allenatore in netta ascesa.

Tedesco e lo Schalke.

L'avvio è stato stentato, dopo una campagna estiva in cui sono partiti anche pezzi importanti come Howedes, il centrale difensivo che ha deposto la fascia da capitano per partire alla volta della Juventus. Sembrava una mossa azzardata che avrebbe messo lo Schalke in difficoltà per la stagione entrante e invece la squadra ha saputo reagire e comportarsi talmente bene da risultare tra le più positive dell'intera Bundesliga.

La rivincita di Tedesco.

Adesso Tedesco ha ottenuto la propria rivincita personale e professionale, davanti soprattutto a che lo criticava a palla ferma. Lo Schalke gioca, diverte, sa anche recuperare nei momenti più difficili. Insomma, l'idea di calcio di Tedesco piace e ha anche buoni risultati alle spalle: "Si può imparare da tutti" ha sottolineato lo stesso allenatore italiano "studio molto gli altri tecnici da Ancelotti a Hitzfeld, le loro tattiche le loro idee".

Tra i bocciati anche Ancelotti.

Se Domenico Tedesco sorride c'è però chi è stato bocciato dall'opinione pubblica dopo la prima parte di Bundesliga. Insufficienza piena per tutti gli allenatori fin qui esonerati, ad esempio. C'è Jonker del Wolfsburg, poi Carlo Ancelotti (Bayern), quindi Nouri (Werder), Stöger (Colonia, ora al Dortmund) e Bosz (Dortmund), oltre che per Gisdol, che con l'Amburgo rischia la retrocessione in Bundesliga2.