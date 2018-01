Kevin Prince Boateng segna, Melissa esulta e applaude. Una scena già vista in molti stadi italiani, che ora sta diventando una piacevole abitudine anche in Germania. Passato all'Eintracht nella scorsa estate, l'ex attaccante milanista ha infatti realizzato il suo quarto gol stagionale nel match giocato e vinto contro il Borussia Moenchengladbach.

In occasione dell'anticipo della ventesima giornata della Bundesliga, a tifare per lui c'era in tribuna anche Melissa Satta: diventata una specie di portafortuna per il nazionale ghanese, diventato l'arma in più delle Aquile di Francoforte. I tre punti colti alla "Commerzbank-Arena", hanno inoltre un peso specifico per l'undici del tecnico Niko Kovac: secondi in classifica e sempre più lanciati nella corsa ad un posto nella prossima Champions League.

La sua partita contro i razzisti.

Oltre alle sue prestazioni in campo, Kevin Prince Boateng continua inoltre ad essere impegnato anche nel sociale. La sua battaglia più grande, cominciata in quello squallido pomeriggio di Busto Arsizio del 2013, è quella contro il razzismo nel calcio. Da quel giorno, il giocatore è diventato un paladino di questa lotta e una voce credibile contro tutti gli ignoranti che popolano le tribune degli stadi di tutto il mondo.

L'ultimo caso, quello di Matuidi a Cagliari, non è infatti passato inosservato. A giorni di distanza dall'episodio della "Sardegna Arena", Boateng ha infatti voluto esprimere la sua solidarietà nei confronti del giocatore francese della Juventus attraverso l'immancabile grido di rabbia pubblicato sui social e un'intervista rilasciata al quotidiano Welt: "Soffro con lui, ho chiesto il suo numero per poterlo chiamare – ha spiegato Boateng – Dobbiamo fare fronte comune e andare contro queste cose. Siamo tutti sulla stessa barca".