Matuidi contro i cori razzisti di Cagliari: “Deboli che cercano di intimidire con l’odio”

Durante il primo tempo della partita con il Cagliari, il centrocampista francese è stato il bersaglio di una piccola parte del tifo sardo. Dopo aver protestato in campo, l’ex Psg ha commentato l’episodio anche sui suoi profili social: “Ho assisitito a scene di razzismo durante la partita. Non riesco ad odiare questi tifosi, ma non posso neanche non reagire”.